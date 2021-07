Amical : le FC Nantes s'impose sur la pelouse de Brest

Après trois matches sans victoire en préparation (1 nul, 2 défaites), le Stade Brestois 29 accueillait ce samedi le FC Nantes au Stade Francis-Le Blé avec pour objectif d'enfin gagner, et ce à deux semaines du lancement de la Ligue 1 2021/22. Les Canaris, eux, restaient sur deux défaites et un succès dans leur pré-saison. Et dans le Finistère, le FCN s'est imposé sur le score de 3-1.

Après l'ouverture du score de Renaud Emond après cinq minutes de jeu, Steve Mounié avait égalisé pour le SB29 (17e). Mais derrière, les joueurs d'Antoine Kombouaré sont allés chercher la victoire grâce à Roli Perreira (25e) et au deuxième but du jour d'Emond (58e). Un joli samedi donc pour le FC Nantes, alors que le Brest de Michel Der Zakarian n'a lui toujours pas connu la victoire dans cette préparation estivale.