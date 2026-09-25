Ligue des Nations : pas de goal-line technology lors de Turquie-France

Pour la première de Zinédine Zidane sur son banc, l’équipe de France défiera la Turquie, ce vendredi soir (20h45), pour commencer sa campagne 2026/2027 de Ligue des Nations. Une rencontre durant laquelle la goal-line technology ne sera pas présente, au contraire de l’assistance vidéo (VAR). Les règlements UEFA indiquent que les rencontres de groupes de Nations League n’ont pas forcément besoin de la goal-line. Elle est à la discrétion de la fédération hôte, en accord avec l’équipe visiteuse. Pour la phase finale en juin prochain, en revanche, elle sera en service.

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Une situation similaire pour les qualifications à l’Euro 2028, qui débuteront en mars. La goal-line n’est pas obligatoire, mais elle sera bien sûr présente lors de la phase finale, en Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande et Irlande du Nord. Pour expliquer ces différentes contraintes, il y a notamment l’aspect financier. En effet, l’UEFA affirme que pour certaines fédérations ou clubs, la goal-line technology représente une charge importante. En France, elle revient à environ 1,5 million d’euros par an à la Ligue de Football Professionnel (LFP), pour plus de 300 rencontres (sans les frais initiaux d’installation).