Real Madrid : que doit faire Kylian Mbappé pour se remettre les Madrilènes dans la poche ?

Il est peut-être un peu trop tôt pour parler de divorce, mais ce qui est certain, c’est que le mariage entre le Real Madrid traverse un moment très compliqué. L’attaquant tricolore est encore très critiqué ce lundi, et ce alors qu’il n’a même pas joué contre l’Espanyol dimanche. Déjà très critiqué à cause de l’épisode de sa blessure au genou, de prestations pas forcément très bonnes dans les gros, d’une certaine nonchalance sur la pelouse et bien d’autres sujets, son escapade en Italie avec sa copine Ester Exposito lui vaut encore de grosses critiques. Puis, forcément, les comparaisons avec Vinicius Jr, brillant face aux Catalans et qui semble clairement être préféré à Kylian Mbappé auprès de la fanbase.

La suite après cette publicité

La situation est-elle irréversible pour Mbappé ? Bien sûr que non. On le sait, dans le foot, tout va très vite, et ce même Vinicius Jr aujourd’hui encensé était lui aussi critiqué avec véhémence il y a encore quelques semaines. De grosses prestations permettraient clairement à Mbappé de retourner quelques vestes à Madrid. Seul problème : le Real Madrid n’a plus rien à jouer et le numéro 10 est très incertain pour le seul match intéressant qui reste cette saison, à savoir le Clasico de dimanche prochain. Autant dire qu’il risque de devoir attendre le début de saison prochaine pour être de nouveau performant avec le Real Madrid, et c’est potentiellement problématique de partir à la Coupe du Monde, puis en vacances, sur une mauvaise note.

La suite après cette publicité

S’améliorer sur le terrain… mais aussi en dehors

On le sait aussi, l’image et le statut d’un joueur ne se limitent pas qu’à ses prestations sur le terrain. Surtout à l’heure où les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur. Vinicius Jr, pour citer encore le Brésilien, l’a très bien compris, et ce n’est pas un hasard s’il a multiplié les publications proclamant son amour pour le club et ses ambitions sur ses réseaux sociaux, notamment quand il était dans le dur. Kylian Mbappé, pourtant très conscient de ces enjeux, pourrait par exemple en faire de même pour tenter de se rabibocher un petit peu avec les fans, ou du moins, montrer que ce qui se passe le concerne un minimum, ce dont beaucoup de journalistes et de socios doutent clairement actuellement.

On peut aussi suggérer à l’ancien du PSG de faire un peu plus attention à ce qu’il fait dans sa vie hors des terrains en temps de crispations. Nul doute que s’il avait enchaîné les gros matchs dernièrement, personne ne lui en aurait voulu d’avoir passé quelques jours en Italie. Et Mbappé lui-même était probablement bien conscient des retombées auxquelles il s’exposait avec ce séjour. Clairement, quitte à ne pas pouvoir répondre sur le terrain actuellement, l’international tricolore serait bien inspiré d’améliorer sa communication et son image. Une prise de parole - via ses réseaux sociaux ou une interview dans un média - expliquant sa vision des faits et livrant ses vérités, pourrait aussi aider à se réconcilier un peu avec le madridismo. Ce qui est certain en revanche, c’est que la situation actuelle n’est pas tenable sur la durée, pour le joueur comme pour le club…