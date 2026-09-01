OL : ça coince pour Youssouf Fofana

Hier, plusieurs médias, dont le nôtre, ont révélé que l’OL pousse pour recruter Youssouf Fofana, qui est d’accord pour rejoindre le club français et retrouver Paulo Fonseca et la Ligue 1. Tous les voyants étaient donc au vert pour un prêt avec option d’achat, d’autant que l’AC Milan cherche à se séparer du joueur.

La suite après cette publicité

Ce mardi, le journaliste de Marca, Matteo Moretto, explique que les négociations entre les Gones et les Rossoneri bloquent toujours au sujet du salaire du milieu de terrain français. Dans le même temps, Gianluca Di Marzio ajoute que l’AS Roma surveille la situation de Fofana mais aussi celle de Pierre-Emile Hojbjerg (OM).