PSG : ça commence à se préciser pour Lionel Messi

S'il y a un homme pour qui cette Coupe du Monde 2022 compte beaucoup, c'est Lionel Messi. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour La Pulga et ses partenaires, puisque l'Albiceleste est en demi-finale, face à la Croatie. La vedette parisienne est le deuxième meilleur buteur de la compétition, avec 4 réalisations, et s'approche peu à peu du Graal qui confirmerait - pour beaucoup du moins - son statut de GOAT.

Mais dans le même temps, il est aussi question de son avenir. Son contrat à Paris expire en juin, et, bien entendu, la direction parisienne entend le prolonger. Cependant, les sirènes de la MLS, où David Beckham voudrait le recruter pour Miami, et même un possible retour à Barcelone, sont aussi sur la table. Les dernières nouvelles étaient tout de même plutôt favorables aux Parisiens.

Messi est à l'aise à Paris

Et en Espagne, le cas Messi a longtemps été évoqué ce week-end. Du côté de la Cadena SER, où les informations publiées dans la nuit de dimanche à lundi vont réjouir les Parisiens. Selon le média, l'Argentin ne prendra pas de décision avant la fin de la compétition, mais l'option la plus probable actuellement est celle d'une prolongation avec Paris. La Pulga pense encore pouvoir évoluer au plus haut niveau et se sent à l'aise à Paris après une première année un peu plus compliquée. Le joueur est aussi très proche de joueurs comme Verratti et Ramos.

Messi ne veut pas encore quitter l'élite européenne et veut encore gagner des titres, et la Ligue des Champions avant tout. Un départ en MLS ne se fera pas dès l'été prochain. L'option d'un retour à Barcelone est tout sauf réaliste en ce moment, notamment parce que l'entourage du joueur et le Barça n'ont aucun contact en ce moment. La situation financière du club catalan rend également impossible tout retour de l'Argentin sauf énorme sacrifice sur le plan salarial. Voilà de bonnes nouvelles pour Paris.