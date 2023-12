Ligue des Champions : la réaction du PSG au tirage Real Sociedad

S’il y a bien une équipe qui est rarement épargnée lorsque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions arrive, c’est bien le Paris Saint-Germain. Ces neuf dernières années, le club de la capitale, qu’il finisse premier ou deuxième de poule, a souvent tiré du lourd. Depuis 2015, il a dû batailler avec le Bayern Munich, le Real Madrid (deux fois), le FC Barcelone (deux fois), le Borussia Dortmund, Manchester United et Chelsea (deux fois).

La suite après cette publicité

Cette année, après avoir terminé deuxièmes du groupe F, les Rouge et Bleu pouvaient craindre encore une fois le pire. La tête de boudeur de Kylian Mbappé après le match nul arraché à Dortmund en est la preuve ultime. Mais pour une fois, Paris a eu de la chance. Sans vouloir faire offense aux Basques, les champions de France s’en sont bien sortis en héritant de la Real Sociedad. Un adversaire largement à leur portée, même si les Parisiens savent que les partenaires du Franco-Espagnol Robin Le Normand ont dominé deux demi-finalistes de la saison passée, l’Inter et Benfica, lors de la phase de poules.

À lire

PSG : que vaut vraiment la Real Sociedad ?

Paris se méfie

« La Real Sociedad est un club fantastique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments», a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, imité quelques instants plus tôt par Marquinhos. « Déjà, la Real Sociedad un adversaire qui est dans une très bonne période. Ils ont eu une phase de groupe aussi difficile avec de bons adversaires. Et ils ont fini premiers. Je pense que ça montre leur valeur, ça montre comment on doit se préparer pour être en forme pour ce match-là. Et je pense que d’ici-là, jusqu’à cette rencontre, beaucoup de choses vont se passer. Notre équipe est en train de grandir et de bien travailler, d’évoluer. Et nous, on sera prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera », a déclaré le Brésilien sur le site officiel du PSG, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« C’est un adversaire qu’on n’a pas encore connu dans ce parcours européen et pour moi c’est la première fois. Avec toutes les informations qu’on a, j’entends que c’est un beau stade, avec une bonne ambiance. Je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement. Le plus important c’est vraiment d’être performants et de faire un bon résultat. On va avoir deux matches et deux matches très importants qui seront comme des finales pour nous. Et ça sera très important d’arriver en forme à ce moment-là. » Le rendez-vous est pris.