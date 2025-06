Laurent Blanc juge la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid

Parti du Paris Saint-Germain durant l’été 2024 après sept ans passés dans la capitale française, Kylian Mbappé est arrivé dans le club de ses rêves : le Real Madrid. Pour sa première saison en Espagne, le capitaine de l’équipe de France n’a remporté aucun trophée majeur, excepté la Supercoupe d’Euripe contre l’Atalanta. Cependant, il a réussi à décrocher le Soulier d’Or européen après avoir marqué 43 buts en 56 matches, toutes compétitions confondues. Et pour Laurent Blanc, ce bilan reste très bon même s’il n’y a pas eu de trophées à la clé.

« Bonne. Elle aurait pu être meilleure, certainement. Malheureusement pour lui, il est tombé à un moment où le Real n’était plus dominant en Europe. Depuis cinq ou six ans, le club répondait toujours présent en C1. Là, c’était un peu la fin d’un cycle. Kroos est parti en 2024, Modric maintenant. Malgré tout ça, malgré le temps d’adaptation, il a marqué, et encore marqué. Il découvre aussi un nouveau poste. Avec son talent, je ne me fais aucun souci. Après, il a mis la barre tellement haut que tout le monde s’attend à ce qu’il marque cinq buts par match et soit à 100 % pendant 90 minutes. (…) Je le répète : c’est un joueur fabuleux, capable de marquer à tout moment. Il doit peut-être gagner un peu en régularité. C’est sur ce point qu’il doit travailler », a-t-il indiqué au Parisien.