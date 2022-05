PSG-Metz : les compositions officielles dévoilées

C'est la dernière de la saison au Parc des Princes et le PSG doit soigner sa sortie. Champion de France depuis plusieurs semaines, Paris pense déjà à la saison prochaine et à l'avenir de Kylian Mbappé, qui devrait dévoiler sa décision dans les prochaines heures. Et alors que Mauricio Pochettino est poussé vers la sortie, l'Argentin aimerait finir sur une bonne note. Pour cette dernière journée, il a donc choisi d'aligner son équipe type, avec Keylor Navas dans les cages et le trio Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

La suite après cette publicité

En revanche, l'ambiance est bien différente au FC Metz. 18e avant le coup d'envoi, les Grenats ont leur destin en main et jouent leur avenir en Ligue 1, ce samedi. En clair, les Lorrains ne peuvent plus se maintenir, mais sauront s'ils accéderont aux barrages lors du coup de sifflet final. Pour cela, un résultat à Paris est impératif et Frédéric Antonetti a donc choisi d'aligner sa meilleure équipe en 5-4-1, avec la présence de Farid Boulaya, derrière Dider Lamkel Zé, l'homme en forme.

PSG : Navas - Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos - Verratti, Danilo, Di Maria - Mbappé, Messi, Neymar

FC Metz : Caillard - Mikelbrencis, Bronn, Kouyaté, Kana-Biyik, Candé - Traoré, Pajot, Sarr - Boulaya - Lamkel Zé

Pour cette dernière journée de Ligue 1, profitez de l’offre exclusive Foot Mercato et Parions Sport en ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte Parions Sport en ligne dès maintenant pour en bénéficier.