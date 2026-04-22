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FC Barcelone - Celta de Vigo : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Celta Vigo

Le FC Barcelone accueille le Celta de Vigo dans le cadre de la 33e journée de Liga. Leader du classement avec 6 points d’avance sur le Real Madrid, le club catalan peut se rapprocher encore un peu plus du titre en cas de succès ce soir à domicile. En face, le Celta est actuellement 6e et pleinement engagé dans la course aux places européennes, un bon résultat ce soir au Camp Nou serait une superbe opération. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Pour cette rencontre, Hansi Flick opte pour un classique 4-2-3-1. Joan Garcia au but, Cubarsi et Gerard Martin forment la charnière centrale, Koundé et Cancelo latéraux. Au milieu, on retrouve Eric Garcia et Pedri, Olmo en pointe haute. Du côté de l’attaque, Yamal et Gavi entourent Ferran Torres. Chez les visiteurs, on démarre en 3-4-3. Radu en dernier rempart, Rodriguez dans l’axe de la défense avec Lago et Marcos Alonso. Rueda et Carreira dans des rôles de pistons, Lopez et Moriba dans le cœur du jeu. Enfin, ce sont Duran et Alvarez qui épauleront Jutgla en attaque.

Les compositions

FC Barcelone :

Barcelone

4-2-3-1
Officielle

Celta de Vigo :

Celta Vigo

3-4-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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