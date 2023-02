Laurent Blanc lance un avertissement aux jeunes de l’OL

La suite après cette publicité

L’OL a rendez-vous avec Angers au stade Raymond-Kopa samedi prochain (coup d’envoi 17h) et espère corriger le tir après sa rechute du côté d’Auxerre. Cette inconstance, Laurent Blanc la définit par une combinaison de facteurs. Il y a d’abord un déficit physique que les joueurs ont du mal à combler. Puis les blessures de certains cadres (Tolisso, Aouar, Boateng, en plus de Lacazette à Angers) ce qui le contraint à envoyer certains jeunes au feu. Pas l’idéal quand on connaît les difficultés sportives lyonnaises. Toutefois, l’entraineur des Gones n’hésite pas à en demander plus à ces derniers.

