OM-OL : l'Olympico vous fait gagner 94 €

Pour le match de clôture de la 14e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, éliminé de toute Coupe d'Europe après sa défaite subie en tout fin de rencontre face à Tottenham à domicile (1-2), recevra dimanche soir l'Olympique Lyonnais à l'Orange Vélodrome pour le 89e Olympico. Avant ce week-end, les Gones dominent toujours cette confrontation avec 31 victoires au compteur, pour 31 matches nuls et 24 revers. Les hommes d'Igor Tudor, déjà en mauvaise forme en championnat, devront obligatoirement se relancer face à l'éternel rival lyonnais, de son côté en bonne forme depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc.

Pour voir l'Olympique de Marseille s'imposer face à Lyon en compétition officielle, il faut remonter au 10 novembre 2019 et une victoire 2-1 grâce à un doublé de son numéro 10 Dimitri Payet. Mais depuis, les Phocéens n'ont toujours pas réussi à s'imposer face aux Gones, contre qui ils ont été mis en échec deux fois et perdus trois fois, dont deux revers sur leurs deux dernières confrontations. Un duel qui devrait donc s'annoncer serré entre les deux formations, qui ont l'occasion de relancer leurs exercices respectifs à une semaine de la trêve Coupe du monde. Tombés à trois reprises de rang avant le match nul à Strasbourg, l'OM ne semble plus aussi conquérant qu'en début de saison mais pourrait profiter de cette grosse affiche pour relancer enfin la machine et terminer la première partie de saison en beauté avant d'aller affronter Monaco. Un succès étriqué pourrait être le scénario parfait pour les Marseillais de prendre trois points et reprendre leur course pour le podium. Face à un OL qui n'a réalisé qu'un clean-sheet depuis l'arrivée de Laurent Blanc (4 buts encaissés), l'OM profitera d'un grand soutien de l'Orange Vélodrome pour aller arracher les trois points à domicile face à son rival rhodanien.

