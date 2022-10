Barça : une recrue estivale veut déjà s'en aller

Avec un mercato XXL réalisé cet été, le FC Barcelone comptait revenir au premier plan en Espagne et sur la scène européenne. Problème ? Les Catalans ont été dominés dans la Clasico (3-1) et ont été prématurément éliminés de la Ligue des Champions, dès la 5e journée de la phase de poules.

Parmi les nouveaux, Franck Kessié (25 ans) n'entre pas vraiment dans les plans de Xavi et aimerait jouer plus de minutes. Selon Calciomercato, l'international ivoirien s'agaçerait de la situation actuelle et serait prêt à quitter le Barça pour retourner en Italie, où plusieurs clubs aimeraient le récupérer. La concurrence au Barça l'empêche d'évoluer en tant que titulaire et le mercato hiveral à venir pourrait encore plus compromettre sa place en Catalogne.