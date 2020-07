L'AS Monaco sous le choc après le départ surprise de Robert Moreno

«Demain, nous allons reprendre le chemin de l’entraînement et poursuivre notre travail de préparation. Nous allons nous projeter sur le prochain match dans l’optique de continuer à donner du temps de jeu aux joueurs et leur permettre de retrouver au fur et à mesure de bonnes sensations.» Voilà ce que disait Robert Moreno après la victoire de son équipe face au Cercle Bruges (2-0) en amical vendredi. Le lendemain, il apprenait son éviction contre toute attente et seulement sept mois après son arrivée. Son départ a été officialisé ce dimanche.

L'entraîneur espagnol doit encore se demander quelle mouche a piqué les dirigeants de Monaco et notamment Paul Mitchell. Arrivé à la mi-juin, le nouveau directeur sportif de l'ASM a terminé son audit et a fait une première victime avec l'ancien sélectionneur de la Roja, qui n'incarne pas selon lui le projet qu'il souhaite mener sur le Rocher. D'autres joueurs devraient suivre leur désormais ex-entraîneur comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour. Un vestiaire qui a semble-t-il été très impacté par le limogeage de Moreno.

Personne ne se doutait d'une telle annonce

Alors qu'il venait de diriger la séance du matin, l'ex-adjoint du Barça apprenait son licenciement de la bouche des dirigeants alors qu'il se trouvait encore sur le terrain et sans se douter un seul instant qu'une telle chose allait arriver. RMC explique qu'il a à peine eu le temps de croiser les quelques joueurs restants au centre d'entraînement et des membres du staff pour leur annoncer la nouvelle qui a choqué certains car tout à fait inattendue. Des kinés auraient même pleuré.

L'information s'est alors répandue comme une traînée de poudre au sein de l'effectif, même si la plupart des joueurs étaient déjà rentrés chez eux pour le déjeuner. Selon TF1, certains l'ont même appris par les médias. Tous ont également été surpris, d'autant que rien ne présageait ce départ, moins de 24 heures après le premier match amical et un entraînement matinal. Lundi à leur retour à la Turbie, ils devraient rencontrer un nouvel entraîneur en la personne de Niko Kovac. La nouvelle n'a pas encore été officialisée, mais c'est bien le Croate qui dirigera la seconde rencontre amicale mercredi contre le Standard de Liège.