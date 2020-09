Mercato : le Stade Rennais veut continuer ses emplettes

En très peu de temps, le Stade Rennais semble être devenu, ou redevenu, une place forte du football français. Forts de leur qualification en Ligue des Champions au terme de la saison dernière, conclue sur une belle troisième place en Ligue 1, les Bretons ont des ambitions. Cet été, ils ont déjà sorti le chéquier pour enrôler Serhou Guirassy, Martin Terrier et Nayef Aguerd ont ainsi rejoint le Roazhon Park pour un montant total dépassant les 30 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Et comme l'explique le quotidien l'Equipe, ce n'est pas fini. On le sait, le club se cherche un défenseur central depuis des semaines déjà, et de nombreuses pistes ont été évoquées, de la pépite Mohamed Salisu, finalement partie de Valladolid pour Southampton, à l'expérimenté Diego Godin, qui devrait lui rejoindre Cagliari. Mais le dernier joueur pisté par la direction rennaise n'est autre que Mohamed Simakan.

Simakan est suivi par d'autres gros clubs

Le défenseur central de Strasbourg aurait le profil idéal pour le Stade Rennais, mais les Alsaciens pourraient se montrer gourmands, avec un montant de 15 millions d'euros annoncés par le journal. C'est Florian Maurice qui est derrière cet intérêt. Seulement, d'autres équipes sont sur le coup, à l'image de l'AC Milan, l'Atalanta et le Bayer Leverkusen.

La vente d'Edouard Mendy à Chelsea, qui devrait se sceller pour un montant environnant les 25 millions d'euros, pourrait aider à venir à bout de cette opération. Pour remplacer le portier, les Rennais suivent surtout Alfred Gomis, le portier dijonnais, alors que la piste Rui Silva (Granada) reste d'actualité, toujours selon le média. Autant dire que ça va continuer de bouger dans les prochains jours.