Coupe du Monde 2026 : Leandro Paredes répond aux anti-Argentine et aux complotistes !

C’est une tendance depuis le début de cette Coupe du Monde 2026 : beaucoup de fans de football sont persuadés que l’Argentine est avantagée par l’arbitrage et/ou par la FIFA. Ils sont ainsi nombreux à penser que l’institution qui régit le football mondial fait tout pour que l’Albiceleste aille encore au bout, et de nouvelles décisions arbitrales ont fait parler lors des derniers matchs des champions du monde en titre. Ce fut le cas avec ce but annulé à l’Egypte en huitièmes par exemple.

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Puis, en quarts, face à la Suisse, l’expulsion de Breel Embolo a aussi été contestée par bon nombre d’amateurs de ce sport, au point où certains se sont retrouvés à défendre… un joueur qui a simulé. « Nous étions bien meilleurs que l’Argentine. Le football n’a pas gagné. On nous a punis pour une erreur. Il n’y avait aucune raison pour cet avertissement. Je ne comprends pas. C’était une situation innocente, pas malveillante. L’erreur arbitrale nous a punis et a bouleversé tout notre plan. Cette décision était tout simplement incroyable. Je suis totalement en désaccord. Il y a eu un contact clair et je ne comprends pas comment l’arbitre et le VAR sont arrivés à cette conclusion. La Suisse avait tous les droits de se sentir lésée », avait pesté le sélectionneur suisse Murat Yakin après la rencontre.

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Paredes s’agace

Des théories du complot et des accusations qui commencent à en agacer plus d’un, alors que Lionel Scaloni s’était déjà exprimé à ce sujet. Dans la nuit de dimanche à lundi, c’est Leandro Paredes qui en a profité pour faire une mise au point. « Je ne vois pas où est la polémique. Les règles sont claires. L’adversaire a simulé, je ne l’ai pas touché. La décision a été la bonne », a d’abord indiqué l’ancien milieu du Paris Saint-Germain, particulièrement agacé, lors d’un point presse avec les médias de son pays.

« Ce que les gens disent, on s’en fout. Les gens vont toujours parler, malheureusement, c’est le jeu. Nous ce qu’on fait, c’est répondre sur le terrain », a conclu le joueur de Boca Juniors, auteur de belles prestations lors de ce tournoi, et qui sera logiquement titulaire mercredi soir face à l’Angleterre en demies. Une rencontre où les décisions de l’arbitre seront encore examinées de très près par les fans souhaitant du mal à la bande de Lionel Messi…