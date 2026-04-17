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Le Barça lorgne un autre attaquant de l’Atlético

Par Maxime Barbaud
1 min.
Alexander Sørloth @Maxppp

Il n’y a pas que Julian Alvarez qui est un sujet au FC Barcelone. Outre l’Argentin que les Blaugranas aimeraient beaucoup recruter pour pallier le probable départ de Robert Lewandowski en fin de saison, le nom d’Alexander Sorloth revient dans les hautes sphères du club, d’après les dernières informations de Marca.

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La publication espagnole affirme même qu’une première prise de renseignements a eu lieu sur la faisabilité d’un tel mouvement. Le profil différent du Norvégien attire Deco et son équipe. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’Atlético de Madrid, Sorloth (28 ans) a déjà montré qu’il était capable de s’adapter à différents systèmes de jeu.

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