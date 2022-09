Ligue des Nations : le Kazakhstan promu en Ligue B malgré sa défaite 3-0

La Ligue des Nations 2022/2023 est en train de s'achever et ce dimanche soir, le groupe 3 rendait son verdict dans la Ligue C. Déjà promu en Ligue B, le Kazakhstan (1er, 13 points) se déplaçait sur la pelouse l'Azerbaïdjan (2e, 7 points). Une rencontre où les Léopards des Neiges se sont brûlés face à la Terre de Feu. Rapidement expulsé (36e), le défenseur du Zenit Saint-Pétersbourg Nuraly Alip a mis son équipe en difficulté à dix contre onze. En seconde période, l'Azerbaïdjan a trouvé la faille sur le but contre son camp d'Aleksandr Marochkin (66e) avant de prendre le large via Filip Ozobic (74e). Dans les derniers instants, Anatoli Nuriev a alourdi le score (90e +1).

Avec cette victoire 3-0, l'Azerbaïdjan assure sa place dans le quatrième chapeau des éliminatoires de l'Euro 2024 comme le Kazakhstan qui va monter en Ligue B. Dans le même temps, la Slovaquie a terminé troisième suite à son match nul 1-1 contre la Biélorussie. Adam Zrelak (65e) a répondu à Ivan Bakhar (45e). La Biélorussie qui termine dernière jouera un barrage contre l'un des trois autres derniers de groupe de la Ligue C.