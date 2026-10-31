Le carton rouge de Jean-Philippe Mateta contre Tottenham après un tacle dangereux

Terrible début de rencontre pour Crystal Palace sur la pelouse de Tottenham ! Alors que les Eagles sont en déplacement chez leur voisin londonien en Premier League, Jean-Philippe Mateta a complètement plombé les siens dès la 13e minute de jeu. L’attaquant français a été expulsé après un tacle dangereux sur le talon d’Achille du défenseur néerlandais Micky van de Ven. Une intervention aussi excessive qu’évitable, puisque le joueur de Tottenham était arrivé le premier sur le ballon et qu’aucun danger immédiat ne menaçait les hommes de Pierre Sage. Dans un premier temps, l’arbitre Michael Oliver avait décidé de sanctionner Mateta d’un simple carton jaune. Mais après avoir été invité à revoir les images par la VAR, l’officiel anglais est finalement revenu sur sa décision pour lui adresser un carton rouge direct.

La suite après cette publicité

Une exclusion qui complique sérieusement la tâche de Crystal Palace, déjà en grande difficulté depuis le début de la saison. Avant cette rencontre, les Eagles occupaient une inquiétante 17e place en Premier League, avec seulement deux victoires au compteur. Désormais contraints d’évoluer à dix contre onze pendant plus de 70 minutes, les Londoniens vont devoir redoubler d’efforts pour espérer obtenir un résultat face aux Spurs. Un scénario frustrant pour Pierre Sage, dont la position sur le banc est déjà fragilisée par les mauvais résultats de son équipe. Alors que le technicien français avait récemment insisté sur la nécessité de prendre les bonnes décisions pour redresser la situation, cette faute de son avant-centre vient bouleverser ses plans dès le premier quart d’heure.