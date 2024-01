Super League : la violente charge de Javier Tebas contre Bernd Reichart

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le président de LaLiga, Javier Tebas, a une nouvelle fois fustigé le projet de Super League et s’est payé Bernd Reichart, patron d’A22 Sports Management (société fondée pour sponsoriser et assister la création de la compétition) : «Quand les clubs se rendront compte qu’avec les championnats nationaux, ils n’auront pas accès directement au premier niveau de la Super League, mais seulement à la troisième division. Je veux voir s’ils accepteront toujours. C’est pour ça que je l’appelle Bernd Copperfield. Pour moi, c’est un magicien. Un magicien qui prend tout le monde pour des idiots. Les clubs d’abord. Et puis nous en Liga, ceux de Premier League, la Bundesliga, vous en Serie A, et les managers de Sky, Dazn, Telefonica et American Sports».

La suite après cette publicité

Parmi les grands objectifs de Bernd Reichart, rendre les rencontres de la future Super League accessible gratuitement figure en tête de liste. Mais pour Tebas, ce projet est tout simplement une utopie et un mensonge : «Il dit qu’il va diffuser le football gratuitement, mais c’est tout simplement impossible. Si c’était possible, pourquoi personne ne l’a encore fait, en Europe ou aux USA ? C’est comme si on supprimait la vente des billets de stade : tout est gratuit dans l’espoir d’attirer de gros sponsors dans des stades pleins. Il nous manque de respect, pense que nous sommes tous incompétents et travaille avec la tromperie. Et en fait, il a déjà corrigé le problème sur Free en parlant de différents niveaux d’accès à la plateforme de diffusion. Et ce n’est pas le seul à mentir», a-t-il ensuite conclu.