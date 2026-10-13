Atlético de Madrid : Koke forfait face à Manchester United après le décès de sa mère

L’Atlético de Madrid a annoncé une triste nouvelle ce jour : Koke a perdu sa mère. Profondément touché par ce deuil, le milieu de terrain espagnol ne participera pas à la rencontre face à Manchester United, prévue ce soir au stade Metropolitano. Le club madrilène a fait part de son soutien à son capitaine dans cette épreuve particulièrement douloureuse, alors que l’ensemble de la famille rojiblanca est endeuillée.

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En hommage à la mère de Koke, une minute de silence sera observée ce soir au Metropolitano avant le coup d’envoi de la rencontre. Figure emblématique de l’Atlético, le joueur de 34 ans bénéficie du soutien de ses coéquipiers, du staff et des supporters dans ce moment difficile. Au-delà de l’enjeu sportif de cette affiche européenne, l’émotion devrait donc être au rendez-vous dans les tribunes madrilènes.