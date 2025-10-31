OL : Paulo Fonseca répond sur la piste Endrick

Le mercato a déjà commencé à Lyon. Encadré par la DNCG lors des dernières fenêtres, le club présidé par Michele Kang a mené un recrutement globalement malin cet été 2025. Tyler Morton, Dominik Greif, Pavel Sulc, Adam Karabec, Afonso Moreira, Ruben Kluivert ou encore Martin Satriano ont posé leurs valises entre Rhône et Saône. Rachid Ghezzal (libre) et Hans Hateboer (joker) sont, eux, arrivés après la fin du marché estivale. Des coups menés par la cellule de recrutement dirigée par Benjamin Charrier, qui a souhaité mettre la main sur des talents pouvant parfaitement s’intégrer dans le groupe aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Le seul bémol, selon Matthieu Louis-Jean, est venu de l’impossibilité de recruter un numéro 9 supplémentaire après le départ de Georges Mikautadze. Mais l’Olympique Lyonnais compte bien rectifier le tir durant le mois de janvier. Les Gones ont d’ailleurs déjà commencé à avancer leurs pions pour se renforcer offensivement, sans compter qu’ils regardent les options possibles pour compenser la perte de Malick Fofana qui sera absent durant au moins 3 mois. Dans la semaine, ESPN a révélé que l’OL s’est lancé à la poursuite d’Endrick. Une information confirmée par nos soins. Une belle opportunité puisque le Brésilien de 19 ans, arrivé il y a un an au Real Madrid, manque de temps de jeu dans la capitale espagnole où Xabi Alonso ne l’a toujours pas utiliser cette saison (0 minute joué).

Fermé à un départ, l’ancien de Palmeiras a finalement ouvert la porte et identifié Lyon comme le club qui pourrait lui offrir l’assurance d’enchaîner les matches en tant que titulaire à quelques mois de la Coupe du Monde. Car les choses ne sont a priori pas prêtes d’évoluer à Madrid pour lui, même s’il n’exclut pas de rester et d’écouter d’autres clubs selon UOL. Ce vendredi, Xabi Alonso a été clair le concernant : «j’aurais aimé qu’il joue davantage. Les circonstances sont réunies, il s’entraîne bien, mais il faut que ces circonstances restent réunies.» Mais Kylian Mbappé joue tous les matches et ne laisse que des miettes, dont profite Gonzalo Garcia. Endrick, lui, ronge son frein en silence. Du côté de Lyon, on veut donc en profiter. Face à la presse ce vendredi, Paulo Fonseca a été invité à s’exprimer sur ce sujet. Le technicien portugais s’est montré très clair. « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici. Avoir de bons joueurs, c’est ma volonté. Tous les joueurs de qualité sont les bienvenus.» Le message a certainement été entendu par Endrick et son entourage.