Arsenal est en pleine galère

Malchance ou erreur impardonnable ? Le Daily Mirror pose la question au sujet d’Arsenal et de sa décision de ne pas recruter d’attaquant lors du mercato hivernal. Le reste de la presse y répond de manière cinglante. Oui, Arsenal a commis une terrible erreur, puisque Kai Havertz a rejoint la liste des offensifs blessés, déjà composée de Saka, Gabriel Jesus et plus récemment Gabriel Martinelli. L’entraîneur Mikel Arteta comptait sur son international allemand pour occuper la pointe de son trident, mais le mini-stage hivernal organisé à Dubaï, au lieu de conforter les organismes, a accouché d’une blessure aux ischio-jambiers qui devrait le rendre indisponible jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Un terrible coup dur pour les Gunners, qui ont pourtant longtemps hésité à se renforcer lors du mercato hivernal. Leurs cibles allaient d’Ollie Watkins à Alexander Isak en passant par Benjamin Sesko ou même Dusan Vlahovic. Pas du menu fretin, plutôt des gros dossiers à plusieurs dizaines de millions d’euros. Et donc Arsenal a décidé de s’en tenir à son effectif initial, quand bien même il était déjà bien entamé par les blessures.

Pas de solution à court terme

Pour les prochaines semaines donc, le trio offensif titulaire devrait être Trossard-Nwaneri-Sterling. Un peu juste pour tenter de concurrencer Liverpool au classement de la Premier League et pour assurer une qualification tranquille en quart de finale de la Ligue des Champions. Et si le retour de Saka est prévu pour fin mars, cela ne résoudra pas le problème de l’attaquant axial. Un problème qui commence à dater. Depuis 2023, Arsenal a vendu des joueurs comme Balogun, Nketiah ou Biereth. Pour le recrutement du seul Havertz, qui était initialement considéré comme un milieu de terrain qui plus est.

La suite après cette publicité

Les performances décevantes de Gabriel Jesus et sa fragilité physique ont conduit Arteta à faire de Havertz sa force de frappe numéro 1 et son absence en est d’autant plus préjudiciable. Les options sont maigres pour les Gunners. Faire appel à un joueur libre de tout contrat ? Peu probable au regard de la politique de recrutement d’Arsenal. Faire appel à un jeune ? Nathan Butler-Oyedeji, présent au stage à Dubaï, est âgé de 22 ans et n’a pas marqué lors de ses prêts en 4e division. Il était même proche d’un départ définitif…