Le Ballon d’Or of All-Time : l’étrange nouveau trophée au système de vote particulier

Le Ballon d’Or 2026 approche et la course à la plus prestigieuse récompense individuelle du football promet un nouveau grand spectacle. La cérémonie, qui aura lieu à Londres lundi prochain, doit réunir les meilleurs joueurs de la planète, au terme d’une saison où plusieurs prétendants peuvent légitimement espérer soulever le trophée. La bataille s’annonce particulièrement disputée, avec quatre ou cinq candidats capables de faire la différence dans les derniers instants avec une bataille entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Ousmane Dembélé. Les performances individuelles, les titres remportés et l’impact dans les grands rendez-vous pèseront lourd au moment de départager les favoris. Mais, à quelques jours de cette échéance, une autre initiative vient attirer l’attention autour du Ballon d’Or avec un concept pour le moins inhabituel.

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Le Ballon d’Or a annoncé le lancement du « Ballon d’Or of All-Time », un vote destiné à désigner le meilleur joueur de l’histoire parmi les footballeurs ayant remporté la récompense au moins deux fois. Dix légendes figurent dans cette sélection. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont évidemment présents, aux côtés d’Alfredo Di Stefano, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazário, Kevin Keegan et Franz Beckenbauer. Une affiche prestigieuse qui rassemble plusieurs générations et des profils très différents. Le principe consiste à inviter les supporters à voter pour leur favori avec l’ambition de désigner celui qui mérite le titre symbolique de meilleur joueur de tous les temps. Une question qui, à elle seule, promet déjà de nombreux débats entre amateurs de football.

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Payer 1€ pour voter

Mais les modalités de participation donnent à cette opération une dimension plus surprenante. Pour voter, il faut d’abord créer un compte sur le site officiel, être âgé d’au moins 18 ans et acheter une photographie numérique iconique du Ballon d’Or au prix d’un euro. Cet achat conditionne l’accès au scrutin et permet également de rejoindre une communauté présentée comme exclusive, avec des avantages supplémentaires. Il est aussi possible de multiplier les participations, à condition d’acheter une nouvelle photographie pour chaque vote. Le dispositif ne se limite donc pas à une consultation gratuite des supporters, puisqu’il repose sur une contribution financière, même modeste. En contrepartie, les participants peuvent tenter de remporter deux places pour la cérémonie du Ballon d’Or 2027. Un tirage au sort indépendant doit désigner le gagnant parmi les participations valides, tandis que les résultats sont annoncés pour le 28 octobre.

L’étrangeté du concept réside ainsi dans le mélange des genres. Présenté comme une célébration de l’histoire du football, le « Ballon d’Or of All-Time » associe un vote populaire payant à un jeu-concours dont le principal lot est constitué de deux billets pour la prochaine cérémonie. Le scrutin est ouvert jusqu’au 27 octobre 2026 à 23h59, heure de Paris, et les conditions générales précisent que les organisateurs peuvent modifier ou suspendre le dispositif dans certaines circonstances. Elles prévoient également des vérifications d’identité, l’exclusion des participations frauduleuses et l’application du droit irlandais, puisque le vote est exploité par Amaury International Team Limited, basée à Dublin. Reste une question essentielle. Le résultat désignera-t-il réellement le meilleur joueur de l’histoire aux yeux des supporters, ou surtout celui qui aura su mobiliser sa communauté autour d’un vote accessible contre un euro ?