Edinson Cavani et MU répondent à la polémique

Edinson Cavani s'est retrouvé embarqué dans une polémique ces dernières heures en Angleterre. Un de ses messages postés sur les réseaux sociaux à l'attention d'un ami qui le félicitait pour son doublé et sa passe décisive contre Southampton (2-3) a déclenché une enquête de la Premier League pour des propos pouvant être jugés racistes. El Matador, qui a immédiatement supprimé son tweet, a tenu à s'excuser via un communiqué publié sur le site officiel de Manchester United.

«Le message que j’ai posté après le match de dimanche était pour répondre affectueusement à un ami, en le remerciant pour ses félicitations. La dernière chose que je voulais, c’était offenser quelqu’un. Je suis complètement opposé au racisme et j’ai supprimé le message dès que l’on m’a expliqué qu’il pouvait être interprété différemment. Je voudrai sincèrement m’excuser pour cela», a déclaré l'Uruguayen, soutenu par les Red Devils. «Il est clair que pour nous il n’y avait aucun sous-entendu dans le message d’Edinson et il l’a supprimé dès qu’il a été informé qu’il pouvait être mal pris. Edinson a publié des excuses pour ceux qui auraient involontairement été offensés. Manchester United et tous ses joueurs sont pleinement engagés dans le combat contre le racisme». Affaire classée ?