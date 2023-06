PSG : Kylian Mbappé ne se laissera pas influencer par Emmanuel Macron

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant d’affronter Gibraltar et la Grèce dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, l’attaquant de l’équipe de France Kylian Mbappé a clairement affirmé que le président de la République Emmanuel Macron, qui avait déclaré vouloir jouer un rôle dans sa prolongation, n’aura aucune influence dans sa prise de décision pour la suite de sa carrière.

«Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd’hui, en 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester, on est sur la même longueur d’onde.» Son sélectionneur Didier Deschamps, est également revenu sur l’intervention du président sur son numéro 10 : «Kylian prendra toujours beaucoup de place, par ce qu’il fait sur le terrain et pour ce qu’il représente. Sans doute que quelqu’un a posé la question au président Macron. C’est certainement la réponse de Kylian la plus importante.»

