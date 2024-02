FC Barcelone : les nouvelles accusations de Joan Laporta sur le Real Madrid

Le Real Madrid et le FC Barcelone marchent main dans la main pour le projet de la Super League. Mais en Liga, les deux éternels rivaux ne ratent pas une occasion pour se tacler. Et dernièrement, c’est sur un fond de scandale arbitral. La Casa Blanca a critiqué les Culés pour l’affaire Negreira (les Blaugranas sont accusés d’avoir bénéficié de faveurs arbitrales en échange de paiements) et les Catalans ont rendu la pareille aux Merengues après de récentes polémiques arbitrales en faveur de Madrid (notamment face à Almeria).

Interrogé ce matin sur la radio RAC1, Laporta en a remis une couche sur le Real Madrid. «Madrid ne se comporte pas bien. Ils font preuve d’un cynisme inacceptable : ils ont demandé l’extension de l’enquête sur l’affaire Negreira. Ce que fait Real Madrid TV est une honte, je ne sais pas comment ils se le permettent. La fédération espagnole devrait dire que c’est une façon de faire pression sur les arbitres».

Laporta tacle encore Madrid

Un nouveau tacle en bonne et due forme de la part d’un club relégué à la troisième place du classement de Liga, à dix longueurs des champions d’Europe 2022. Mais Laporta ne s’est pas arrêté là. Le président blaugrana a encore une fois accusé le Real Madrid d’être le chouchou des arbitres et estime même que la Casa Blanca est l’équipe la plus avantagée depuis l’instauration de la vidéo assistance.

«Il est évident que Madrid a toujours été favorisé par les décisions arbitrales. Le match contre Almeria a été une honte et tout le monde l’a vu. Et d’un autre côté, on dit que les arbitres aident le Barça. Ce n’est pas vrai et nous sommes très occupés. (…) J’ai toujours été contre la VAR, car elle fait perdre au football sa spontanéité. Si un arbitre fait une erreur, imaginez cinq ou six. Pour moi et pour beaucoup de gens, il est évident que Madrid est l’une des équipes les plus avantagées». Florentino Pérez appréciera.