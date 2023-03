Bayern Munich : Sadio Mané a été félicité par Cristiano Ronaldo lors de sa signature

La suite après cette publicité

Désireux de relever un nouveau challenge après six années passées à Liverpool, avec qui il aura cumulé les trophées les plus prestigieux, Sadio Mané avait fait le choix de rallier un Bayern Munich orphelin de Robert Lewandowski l’été dernier. Dans un entretien accordé à Bild ce mercredi, l’attaquant de 30 ans a évoqué son adaptation à la Bundesliga, mais également CR7, à qui il avait été préféré par la direction bavaroise. Mais visiblement, le Portugais ne lui en a pas tenu rigueur.

«Cela dit tout sur la Bundesliga (que Ronaldo ait voulu rejoindre le Bayern Munich, ndlr) et ne fait que souligner ce que j’ai dit auparavant : vous sous-estimez parfois la Bundesliga ici ! En témoignent également les récents succès en Ligue des champions. J’ai d’ailleurs rencontré Ronaldo à Majorque avant mon départ. Ronaldo m’a félicité pour ma signature à Munich et il m’a dit que c’était un grand club et une super étape pour moi» a notamment confié l’international sénégalais.

