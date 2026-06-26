Le Real Madrid boucle le départ de Nico Paz !

Le feuilleton Nico Paz a enfin trouvé son épilogue. Alors que le Real Madrid avait activé sa clause de rachat fixée à 9 M€, le milieu offensif argentin va finalement poursuivre son aventure loin du Real Madrid. Après une consultation avec José Mourinho et plusieurs heures de discussions entre les deux clubs, un nouvel accord a été trouvé afin de permettre au joueur de rester une saison supplémentaire sous les ordres de Cesc Fàbregas, tout en laissant au Real Madrid un contrôle sur son avenir, pour un montant à hauteur de 60 millions d’euros.

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Ce choix répond avant tout à la volonté du joueur, rapporte Marca, alors qu’un échange avec l’Inter Milan et Alessandro Bastoni avait été évoqué. Auteur d’une excellente saison en Serie A, Nico Paz estime avoir trouvé à Côme le cadre idéal pour poursuivre sa progression grâce à un temps de jeu important et un rôle central dans le projet du club italien. Convaincus de son potentiel, les dirigeants lombards ont tout mis en œuvre pour conserver leur meneur de jeu, tandis que le Real Madrid a préféré privilégier son développement plutôt qu’un retour immédiat dans un effectif déjà très concurrentiel.

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Un deal qui arrange toutes les parties

L’accord permet ainsi aux Merengues de conserver la main sur l’avenir de leur jeune talent, auteur de 8 buts et 13 passes décisives en 40 rencontres avec les Lariani au cours de la dernière saison. Le club madrilène garde différents mécanismes lui permettant d’envisager un retour du joueur ou de maîtriser un éventuel futur transfert. Cette stratégie s’inscrit dans la politique du Real Madrid, qui consiste à laisser ses jeunes joueurs s’aguerrir dans des championnats compétitifs tout en conservant des droits sur leur avenir.

Grâce à ce compromis, toutes les parties peuvent être satisfaites. Côme conserve son joueur phare, Nico Paz poursuit son ascension dans un environnement où il bénéficie d’une confiance totale, tandis que le Real Madrid reste idéalement placé pour récupérer l’international argentin, actuellement avec l’Albiceleste aux États-Unis, lorsque le contexte sportif sera plus favorable. Nico Paz continuera donc sa carrière en Italie, mais les portes du Santiago Bernabéu restent grandes ouvertes pour un retour du milieu offensif de 21 ans dans les années à venir.