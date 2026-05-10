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Premier League

PL : Pep Guardiola envoie un message à West Ham avant Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Manchester City continue de mettre la pression sur Arsenal dans la course au titre en Premier League. Grâce à leur succès maîtrisé face à Brentford (3-0) ce samedi, les hommes de Pep Guardiola sont revenus à seulement deux points des Gunners à trois journées de la fin. Un scénario qui relance totalement le suspense dans cette dernière ligne droite du championnat anglais, alors qu’Arsenal doit encore se déplacer sur la pelouse de West Ham ce dimanche.

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Présent en conférence de presse après la rencontre, Pep Guardiola n’a d’ailleurs pas caché qu’il suivrait ce match avec attention. Dans une séquence amusée, le technicien espagnol a même adressé un message de soutien aux Hammers avec humour : « Come on you Irons ! », a-t-il lancé en quittant la salle de presse, en reprenant le célèbre chant des supporters de West Ham accompagné de leur geste symbolique. Une sortie qui illustre parfaitement l’espoir encore bien présent du côté de City dans cette lutte intense pour le sacre en Premier League.

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