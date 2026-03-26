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CAN 2025 : la pique d’un avocat du Sénégal au Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
Sénégal 1-0 Maroc

Lors de la conférence de presse organisée jeudi à Paris, le collectif d’avocats de la Fédération sénégalaise a haussé le ton dans le bras de fer qui l’oppose à la CAF et à la Fédération royale marocaine autour de la finale de la CAN 2025. Parmi les intervenants, l’avocat français Pierre-Olivier Sur n’a pas mâché ses mots en évoquant les soupçons entourant la procédure qui a conduit à la décision contestée par le Sénégal.

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« Nos adversaires veulent une médaille empoisonnée. Notre rôle est de trouver l’origine de ce poison. On ne sait pas encore s’il y a eu de la corruption mais on y travaille. S’il y en a, on appelle cela du pénal dans notre métier », a-t-il lancé devant les journalistes. Une sortie qui illustre la tension grandissante autour de ce dossier, désormais porté devant le TAS, appelé à trancher ce litige explosif du football africain.

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