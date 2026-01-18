Sénégal - Maroc : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est le moment de la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le Sénégal défie le Maroc dans un match où le vainqueur obtiendra son deuxième sacre dans la compétition. Les Lions de la Téranga s’organisent dans un 4-3-3 avec Edouard Mendy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Krépin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté et EL Hadji Malick Diouf. Lamine Camara, Idrissa Gueye et Pape Gueye composent l’entrejeu. En pointe, Nicolas Jackson est épaulé par Iliman Ndiaye et Sadio Mané.

De leur côté, les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina et Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Bilal El Khannouss et Ismaël Saibari. Devant, Ayoub El Kaabi est soutenu par Brahim Diaz et Ez Abde.

Les compositions

Sénégal Mendy - Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Ndiaye, Jackson, Mané

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss - Brahim, Saibari, Abde - El Kaabi