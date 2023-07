Osasuna disputera finalement la Conférence League la saison prochaine !

Voilà plusieurs semaines qu’Osasuna agite terre et mer pour pouvoir disputer la Conférence League la saison prochaine. Pour rappel, les derniers septièmes de Liga avaient vu leur place continentale être menacée pour une histoire de matches truqués qui date de la saison 2013-2014 en Liga. Et alors que la commission d’appel de l’UEFA avait confirmé l’exclusion du club de Pampelune pour la prochaine cuvée de la C4 au début du mois, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu son verdict ce mardi. Et finalement, Osasuna sera bien présent en Conférence League en 2023-2024.

Une nouvelle qui a fait la joie du club, qui s’est félicité de cette décision dans un long communiqué : «Le Club Atlético Osasuna jouera la Conference League 2023/24, après la fin aujourd’hui de la procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour la formule "Consent Award". Au vu des nouvelles preuves fournies par le club pour défendre sa participation à la compétition, l’UEFA a conclu qu’Osasuna avait été victime des événements survenus il y a près d’une décennie et a apprécié l’initiative menée par l’institution pour les clarifier. Par conséquent, l’UEFA considère Osasuna apte à participer à cette édition de la compétition européenne.» Nul doute que les Espagnols aurait désormais à cœur de réaliser un joli parcours dans la compétition la saison prochaine.

