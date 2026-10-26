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Ballon d’Or

Revivez les meilleurs moments de la cérémonie du Ballon d’Or 2026

Qui succédera à la star du PSG, Ousmane Dembélé, sacré en 2025 ? Ce lundi soir, à Londres, la 70e cérémonie du Ballon d’Or rendra son verdict alors que Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane ou encore Khvicha Kvaratskhelia font partie des grands favoris. Le Ballon d’or féminin, le trophée Yachine du meilleur gardien ou le trophée Kopa du meilleur jeune seront également remis.

Par Josué Cassé
11 min.

Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026

Ils étaient trois super favoris à prétendre au Ballon d’Or 2026 : Kylian Mbappé, Harry Kane et Kylian Mbappé. Et c’est Harry Kane qui a été sacré pour la première fois de sa carrière. Vainqueur de la Bundesliga et demi-finaliste de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et de la Coupe du Monde avec l’Angleterre, l’attaquant devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Alexia Putellas remporte le Ballon d’Or féminin pour la troisième fois

Ce soir, l’Espagne fait main basse sur la cérémonie du Ballon d’Or. En attendant de connaître l’identité du Ballon d’Or masculin, Alexia Putellas vient d’être sacrée. Grâce à sa victoire en Ligue des champions et à l’absence de la triple tenante du titre, Aitana Bonmatí, la nouvelle joueuse des London City Lionesses soulève le trophée pour la troisième fois de sa carrière, après ses sacres en 2021 et 2022.

Ousmane Dembélé essaie « de donner énormément de joie, de plaisir à tous les spectateurs et aux haters »

Présent à Londres pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé était là pour recevoir le trophée de club de l’année, remporté par le Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive. À cette occasion, le numéro 10 des Rouge et Bleu en a profité pour prononcer un petit discours de remerciement. « Au nom de tout le club du PSG, merci. C’est la deuxième fois en deux ans qu’on gagne ce trophée. On a créé un groupe, un club incroyable, on se bat ensemble. On essaie de donner énormément de joie, de plaisir à tous les spectateurs, aux gens neutres et aux haters. C’est quelque chose d’incroyable », a-t-il déclaré.

Harry Kane remporte le trophée Gerd Müller

Auteur de 61 réalisations avec le Bayern Munich durant l’exercice 2025/2026, Harry Kane a logiquement remporté le trophée Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de l’année.

Le PSG sacré club de l’année pour la deuxième année consécutive

Cinq clubs étaient en lice pour succéder au PSG pour le titre de club de l’année : le PSG, double champion d’Europe en titre, Arsenal, le Bayern Munich, Bodo/Glimt et Flamengo. Et c’est le PSG qui a de nouveau été sacré.

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Luis Enrique ne va pas regarder la fin de la cérémonie

Absent ce lundi de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 car il était engagé sur le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique a pu savourer la victoire 2-0 de ses hommes. L’entraîneur espagnol qui était nommé dans la catégorie du meilleur entraîneur - même si Luis De La Fuente (sélectionneur de l’Espagne) l’a emporté - n’entend pas regarder la fin de la cérémonie comme il l’a confié à Ligue 1+ : «je préfère partager avec les joueurs après le match.»

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