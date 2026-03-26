Bernardo Silva rêve toujours du Barça

Alors que le nom de Bernardo Silva circule depuis longtemps du côté du FC Barcelone, l’été pourrait être mouvementé en Catalogne. En effet, le milieu de terrain de 31 ans pourrait bien rejoindre un club de prestige la saison prochaine, puisqu’il arrive en fin de contrat dans trois mois en Angleterre et qu’il semblerait prêt à tourner la page sous les ordres de Pep Guardiola. Jusqu’ici, Manchester City (2e) refusait de le laisser partir à un prix abordable. Or la situation aurait évolué depuis peu. Représenté par l’agent — Jorge Mendes, très proche de Joan Laporta, le président catalan — son transfert vers Barcelone paraîtrait désormais plus crédible comme l’indique AS.

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Le joueur rêve, depuis longtemps, de porter les couleurs blaugranas au Camp Nou, et cela s’approcherait petit à petit. Le joueur expérimenté serait même prêt à faire des efforts financiers pour concrétiser ce souhait, d’autant plus qu’il pourrait arriver sans indemnité de transfert chez les Culers. À Barcelone, on cherche de la polyvalence et de la créativité, des joueurs comme Pedri en fin de compte. Et Silva paraîtrait être le profil exact. Cependant, le Barça ne doit pas oublier ses priorités sportives. Pour rappel, le sujet économique est sensible et les choix doivent être mûrement réfléchis. Patience, mais le transfert fait déjà saliver quelques-uns…