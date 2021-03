Le Bayern Munich a blindé Jamal Musiala

Alors que le Rekordmeister s'attaque à l'épineux dossier Kalidou Koulibaly, le club bavarois prépare aussi l'avenir. En effet, le Bayern Munich vient d'offrir un premier contrat professionnel à sa pépite Jamal Musiala (18 ans).

Le natif de Stuttgart, arrivé chez les jeunes du club à l'été 2019, a déjà participé à 26 rencontres toutes compétitions confondues avec l'équipe première cette année (17 apparitions et 3 buts en Bundesliga). Bild et Sky ajoutent que ce contrat aurait été signé jusqu'en 2026 et porterait sur un salaire annuel de 5 M€.