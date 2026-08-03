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Chelsea met la main sur Jordan Henderson

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Jordan Henderson @Maxppp

Depuis quelques jours, Xabi Alonso veut ramener de l’expérience à Chelsea. Au lendemain de l’annonce de l’arrivée de Danny Welbeck (35 ans), c’est désormais Jordan Henderson qui quitte Brentford et s’engage avec Chelsea jusqu’en 2028 ce lundi. L’ancien capitaine de Liverpool (92 sélections avec l’Angleterre) s’offre un nouveau défi de taille dans la capitale, apportant une immense expérience et son leadership à l’entrejeu des Blues.

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Sur le site du club, le vétéran de 36 ans a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les Blues : « vu la taille du club, l’entraîneur, pour qui j’ai une grande admiration, et la qualité des joueurs, c’était une immense opportunité que je ne pouvais pas refuser. J’ai aussi été très impressionné par la volonté des propriétaires de voir Chelsea réussir et aller dans la bonne direction. Pour moi, il s’agit de tout donner chaque jour, sur le terrain comme en dehors, pour aider au maximum les joueurs qui m’entourent et l’équipe. J’ai vraiment hâte de commencer. »

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