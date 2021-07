Le très joli geste de Niko Kovac et de l'AS Monaco

L'an dernier, le club de la GFA Rumilly Vallières 74 avait été le dernier petit poucet de la Coupe de France. Il avait écarté des équipes comme Annecy (N1), Le Puy (N2) ou encore le Toulouse FC (L2) pour arriver en demi-finale de la compétition. Cette petite formation qui évolue en National 2 a même mené au score contre l'AS Monaco suite à un but d'Alexi Peuget après 20 minutes de jeu. Les Asémistes renverseront toutefois la donne pour s'imposer 5-1. Malgré le résultat assez large, cette rencontre a été vécue comme une vraie fête pour les joueurs de Rumilly. Le lendemain, ils avaient même envoyé une lettre à Monaco pour exprimer qu'ils avaient apprécié ce moment et qu'il était gravé dans leur vie.

Une belle marque de fraternité entre les deux équipes et qui a débouché sur un joli geste du troisième de la dernière saison de Ligue 1. Le coach de Rumily Fatsah Amghar est venu passer trois jours à la Turbie sur invitation des dirigeants monégasques et de l'entraîneur Niko Kovac. Il a pu découvrir les installations, assister aux entraînements et même au match amical entre l'ASM et le Cercle Bruges (3-1). La Coupe de France a encore livré une belle histoire et démontre que la barrière entre amateurs et professionnels peut vite disparaître au profit de l'amour du ballon.