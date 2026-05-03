PL : MU s’offre Liverpool dans un match fou et valide son retour en Ligue des Champions

Voilà un choc dans cette fin de saison qui était décisif pour Manchester United, désireux de valider son retour en Ligue des Champions en allant s’imposer contre Liverpool, également pas encore qualifié pour retrouver la C1. Mais ce sont les Red Devils qui sont le mieux parti dans cette rencontre, avec une ouverture du score rapide sur une reprise de Cunha (1-0, 6e). Et il n’a fallu que quelques minutes à Sesko pour faire le break sur une action litigieuse, où l’attaquant mancunien aurait légèrement effleuré le ballon de la main, avant de marquer (2-0, 14e). En maîtrise totale, les hommes de Carrick ont pourtant offert un cadeau à Szoboszlai, après une passe ratée de Diallo qui a profité à l’attaquant hongrois pour réduire le score (2-1, 46e).

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Avant que le gardien Lammens ne loupe complètement son dégagement et offre encore l’égalisation à Gakpo qui pouvait marquer dans le but vide (2-2, 56e). Tout était à refaire pour les Red Devils, mais une belle action permettait à Mainoo de reprendre devant la surface et de redonner l’avantage aux siens, au meilleur des moments (3-2, 80e). MU a tenu bon et valide donc sa place en Ligue des Champions. En revanche, Liverpool risque de terminer cinquième et n’est pas encore assuré d’être qualifié en C1 avant de recevoir Chelsea.