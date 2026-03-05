Rennes : premier contrat pro pour Issa Habri

Meilleur centre de formation français depuis trois ans d’après l’étude annuelle de la FFF, le Stade Rennais a annoncé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel d’Issa Habri. Latéral gauche issu de la génération 2006 de Nordan Mukiele ou encore Hendrick Do Marcolino, Habri avait été régulièrement intégré aux séances du groupe professionnel ces dernières semaines.

«Latéral gauche de la génération 2006, Issa Habri (20 ans) a signé son premier contrat professionnel. Ce profil dynamique, international marocain U20, poursuit l’aventure avec le SRFC, qu’il avait rejoint en 2021. Formé aux joutes du football francilien du PSG à Drancy en passant par Villejuif et le PFC, Issa Habri fait le choix de rejoindre le centre de formation Rouge et Noir en 2021», indique le communiqué du Stade Rennais. Le joueur a déclaré : « J’ai attendu ce moment et je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel, de rendre fière ma famille. Ce n’est que le début, je veux progresser, jouer, fouler la pelouse du Roazhon Park. J’ai grandi à Rennes et je me sens Breton, c’est ma deuxième famille ici (sourire). Cela fait plaisir que mon évolution se concrétise de cette manière. Je suis fier et reconnaissant d’être au Stade Rennais. »