Ligue des Champions : Bradley Barcola élu joueur de la semaine

La 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions a rendu son verdict entre mardi et mercredi soir. Triple buteur sur la pelouse de LASK, hier en début de soirée, Bradley Barcola a été élu joueur de cette semaine de C1 par l’UEFA. Une récompense méritée pour l’ancien Parisien, acteur majeur de la démonstration de Liverpool (3-6), en Autriche.

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1st: Bradley Barcola 2nd: Nicolò Tresoldi 3rd: Harry Kane 4th: Lamine Yamal Hat-trick hero Barcola claims Player of the Week! 🤠 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/FQow4XeF6M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2026

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Durant cette rencontre, le joueur recruté pour 145 millions d’euros en provenance du Paris Saint-Germain en a profité pour s’offrir ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Également auteur d’un triplé contre l’Inter Milan, Nicoló Tresoldi (Club Bruges) termine 2e. Double buteur sur le terrain du Viking FK, Harry Kane (Bayern Munich) complète le podium, tandis que Lamine Yamal (FC Barcelone) se classe 4e, après ses deux passes décisives contre Galatasaray (1-4).