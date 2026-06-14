CdM 2026 : New York renomme une rue en l’honneur de Thierry Henry

La ville de New York a célébré deux icônes du football mondial, alors que la Coupe du Monde 2026 s’est ouvert en Amérique du Nord. La municipalité a rebaptisé temporairement certaines rues de la ville en hommage à Thierry Henry et Pelé, deux figures qui ont marqué l’histoire du sport et entretenu un lien particulier avec la métropole américaine. À Manhattan, l’intersection de la 50e Rue Ouest et de la 6e Avenue porte désormais le nom de « Thierry Henry Way », tandis qu’un carrefour du quartier de Queens a été renommé en l’honneur du légendaire numéro 10 brésilien.

La suite après cette publicité

Champion du monde avec la France en 1998, Thierry Henry a également laissé son empreinte aux États-Unis sous les couleurs des New York Red Bulls, où il a évolué pendant cinq saisons jusqu’en 2014. De son côté, Pelé reste l’une des plus grandes légendes du football mondial et un symbole du rayonnement du sport aux États-Unis. Ces dénominations resteront en place jusqu’au 1er novembre, alors que la région de New York accueillera notamment la finale du Mondial au MetLife Stadium, rebaptisé pour l’occasion New York New Jersey Stadium.