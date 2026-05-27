Coupe du Monde 2026 : Koeman a porté le coup fatal à la saison fiasco d’Emegha

Dans le langage du marketing, c’est ce qu’on pourrait appeler un "PR misstep" (un faux pas en communication publique). En choisissant d’annoncer son transfert à Chelsea dès le mois de septembre, trois journées après le début de la saison de Ligue 1, Emmanuel Emegha pensait sans doute avoir réalisé le bon coup de com’. Celui qui allait lui permettre se signaler aux yeux de Ronald Koeman.

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Le sélectionneur néerlandais l’avait bel et bien convoqué au mois de novembre pour deux rencontres face à la Pologne et la Lituanie (Wout Weghorst était incertain)… et puis ce fut à peu près tout. Ce mercredi, l’ancien coach du FC Barcelone a dévoilé sa liste en vue de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Une liste marquée par l’absence d’Emegha, comme le pressentait la presse néerlandaise ces derniers jours.

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Depay, Brobbey, Malen et Weghorst appelés devant lui

L’attaquant de 23 ans, qui "désirait plus que tout jouer le Mondial" selon L’Équipe, a vu son rêve s’envoler au sortir d’une année ratée à tous les niveaux. Car même s’il sortait d’une fin de saison perturbée par de nouveaux soucis physiques (il avait manqué les 4 derniers matchs de Strasbourg), Emegha avait des raisons d’y croire au regard de la rareté de son profil. Koeman lui a finalement préféré Memphis Depay, Brian Brobbey, Donyell Malen et même Wout Weghorst, pourtant très critiqué aux Pays-Bas après sa saison à l’Ajax.

Pour Emegha, ce revers sonne comme le coup de grâce d’une saison à oublier. Depuis septembre, l’attaquant de 23 ans a davantage fait l’actualité pour ses polémiques que pour ses exploits sur le terrain. « Le summum de l’indignité a été atteint le 12 septembre », pointait déjà du doigt la fédération des supporters du Racing après l’annonce de son transfert à Chelsea. Cette défiance n’a fait que se renforcer les mois suivants, et elle s’était traduite par cette scène surréaliste après l’élimination contre le Rayo Vallecano en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, quand les ultras l’avaient copieusement sifflé et insulté. Il devra prendre un nouveau départ pour lancer son aventure à Chelsea désormais.