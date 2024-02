Real Sociedad : Imanol Alguacil n’a pas peur de Kylian Mbappé

Le PSG joue une partie de sa saison ce soir à l’occasion de la réception de la Real Sociedad en 8es de finale aller de la Ligue des Champions (21h, ce mercredi). Le club de la capitale part comme grand favori de cette double confrontation même si les vieux fantômes de cette compétition pourraient ressurgir. Les Parisiens nous ont malheureusement trop habitués à cela pour ne pas y penser. En face, les Basques se présenteront sans complexe au Parc des Princes et sans plan anti-Mbappé, comme le révèle l’architecte de cette équipe, Imanol Alguacil, en conférence de presse de veille de match.

«Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il est capable de se défaire de 4 joueurs, de trouver des espaces, de créer des occasions de but. Ce genre de joueur, c’est presque impossible de les arrêter lorsqu’ils sont dans un bon jour. Mais ce qui me caractérise, et vous pouvez demander aux joueurs, c’est que je ne prépare jamais un match en fonction d’un seul joueur, en l’occurrence Mbappé. Ils ont un grand entraîneur, une grande équipe, Mbappé est un immense joueur au milieu d’une immense équipe. Mais il n’y a pas que lui. Si nous voulons gagner, nous devons faire le meilleur match possible», assure le technicien.

