Un énorme malaise est en train de gangréner le vestiaire du FC Barcelone

En 5 jours seulement, le FC Barcelone a déploré trois blessures musculaires. Après Frenkie de Jong jeudi dernier à l’entraînement, Jules Koundé et Alejandro Baldé ont tous les deux dû être remplacés sur blessure lors de la victoire des Blaugranas contre l’Atlético de Madrid en demi-finale retour de Coupe du Roi (3-0). Une très mauvaise nouvelle à l’heure où la saison est en train de se jouer, en Liga comme en Ligue des Champions. Victime d’un problème à la cuisse droite, le Néerlandais devrait revenir au début du mois d’avril. Pour le Français et l’Espagnol, touchés à la cuisse gauche, on parle de deux à quatre semaines d’absence pour le premier, et de quatre semaines pour le second.

Ils manqueront les prochaines rencontres et probablement même la trêve internationale. La sanction fut double hier avec l’élimination en coupe, malgré une remontada inachevée. Ces problèmes musculaires interrogent également, au sein même du vestiaire et du staff technique qui ont de moins en moins confiance dans le département physique du club. Même Hansi Flick est sorti de sa réserve hier après le coup de sifflet final, lui qui est d’habitude enclin à arrondir les angles ou à laver son linge sale en famille. Cette fois, le technicien allemand n’a pas pris de pincettes pour exprimer son incompréhension face à cette situation particulièrement ennuyeuse.

Le vestiaire ne fait plus confiance au responsable de la préparation physique

«Nous avons deux blessures supplémentaires, c’est mauvais signe. Je suis très mécontent, assurait-il. En comptant Frenkie (De Jong), nous avons trois joueurs blessés, ce qui est problématique. Il va falloir en discuter pour améliorer la situation. Nous devons parler aux médecins et aux préparateurs physiques afin d’éviter que trois joueurs ne se blessent en une semaine». Ce désaveu public est la preuve que quelque chose ne va pas. La confiance est même cassée selon les informations de RAC1. D’après le média catalan, certains joueurs ont fait part de leur doute auprès de leur entraîneur quant à la préparation physique imposée. Ce problème durerait même depuis un moment.

En début de saison déjà, des éléments du vestiaire s’étaient déjà plaints d’une insuffisance de l’entraînement physique. En d’autres termes, ils n’en faisaient pas assez et cela affectait leur rendement sur le terrain. Cette fois, ils ont demandé à revoir les méthodes et le programme physique, suggérant un changement structurel de cette cellule dirigée par Julio Tous. Des cadres du FC Barcelone ne font plus du tout confiance au travail mené par le responsable de la préparation physique. Le sujet a même été abordé lors de différentes réunions du vestiaire. Jusque-là, Flick prônait la patience, préconisant d’attendre la fin de saison pour opérer des changements. Les trois blessures musculaires consécutives sont en train de changer la donne.