Javier Tebas sort du silence après l’annulation de Villarreal-Barcelone à Miami
Mercredi, Javier Tebas, président de LaLiga, est sorti du silence après l’annonce de l’annulation du match Villarreal-Barcelone prévu à Miami le 20 décembre. Via X (anciennement Twitter), il a dénoncé la pression exercée sur les instances européennes et les clubs pour faire échouer ce projet, ciblant implicitement la UEFA et le Real Madrid. Selon lui, cette décision est le résultat d’un mélange de récits distordus et de pressions politiques et médiatiques utilisées comme outil sportif, alors que le plan visait à « projeter le football espagnol dans le monde » et à renforcer son avenir. Tebas a également salué le Villarreal et le Barça pour leur engagement et leur générosité, rappelant que leur participation servait avant tout l’intérêt de la compétition et non celui des clubs individuellement.
Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.
Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial.
Se apela a la “integridad de la competición” desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva.
Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta “información” —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto.
Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición. No pensaban en ellos, pensaban en todos.
LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad.
El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo.
Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca.
Dans son communiqué, Tebas a insisté sur la perte d’une « opportunité pour le football espagnol » et critiqué ceux qui invoquent la tradition ou l’intégrité de la compétition pour bloquer l’initiative. Il a regretté que des débats anciens, datant de 2018, aient été réactivés pour justifier l’arrêt du projet. Malgré ce revers, le président de LaLiga a assuré que son organisation continuerait à travailler avec rigueur et conviction pour rendre le football espagnol plus compétitif, tout en respectant ses racines et en assurant sa durabilité. Pour Tebas, le football espagnol doit « regarder vers l’avenir avec ambition, et non avec peur ».
