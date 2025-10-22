Javier Tebas sort du silence après l’annulation de Villarreal-Barcelone à Miami

Mercredi, Javier Tebas, président de LaLiga, est sorti du silence après l’annonce de l’annulation du match Villarreal-Barcelone prévu à Miami le 20 décembre. Via X (anciennement Twitter), il a dénoncé la pression exercée sur les instances européennes et les clubs pour faire échouer ce projet, ciblant implicitement la UEFA et le Real Madrid. Selon lui, cette décision est le résultat d’un mélange de récits distordus et de pressions politiques et médiatiques utilisées comme outil sportif, alors que le plan visait à « projeter le football espagnol dans le monde » et à renforcer son avenir. Tebas a également salué le Villarreal et le Barça pour leur engagement et leur générosité, rappelant que leur participation servait avant tout l’intérêt de la compétition et non celui des clubs individuellement.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, Tebas a insisté sur la perte d’une « opportunité pour le football espagnol » et critiqué ceux qui invoquent la tradition ou l’intégrité de la compétition pour bloquer l’initiative. Il a regretté que des débats anciens, datant de 2018, aient été réactivés pour justifier l’arrêt du projet. Malgré ce revers, le président de LaLiga a assuré que son organisation continuerait à travailler avec rigueur et conviction pour rendre le football espagnol plus compétitif, tout en respectant ses racines et en assurant sa durabilité. Pour Tebas, le football espagnol doit « regarder vers l’avenir avec ambition, et non avec peur ».