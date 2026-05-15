CdM 2026 : la liste d’Haïti avec plusieurs visages du foot français

Dans le groupe du Brésil, du Maroc et de l’Ecosse, Haïti aura fort à faire au Mondial 2026. Mais qu’importe, le peuple pourra célébrer un retour dans la compétition planétaire pour la première fois depuis 52 ans. Et justement, le sélectionneur Sébastien Migné a dévoilé ce vendredi la liste pour la Coupe du Monde. Une liste avec plusieurs visages connus du football français.

La suite après cette publicité

Dans le secteur offensif, le technicien français pourra miser sur Josué Casimir (Auxerre), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortune (Vizela), ou encore Duckens Nazon (Esteghlal). On retrouve aussi l’ancien milieu de terrain strasbourgeois Jean-Ricner Bellegarde ou encore le défenseur angevin Carlens Arcus et le gardien bastiais Johnny Placide.