France-Sénégal : les notes du match

L’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026, c’était ce soir ! Dans ce New York New Jersey Stadium, baigné dans un grand soleil estival, la France affrontait ainsi le Sénégal dans ce choc du Groupe I. D’un côté, des Français donnés favoris, et de l’autre, des Lions de la Teranga qui rêvaient de rééditer l’exploit du Mondial 2002. Pour cette jolie affiche, Didier Deschamps sortait du classique, avec un quatuor offensif composé de Doué, Dembélé, Olise et Mbappé, avec Tchouameni et Rabiot en soutien. En face, du beau monde aussi, comme Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Lamine Camara, Ismaïla Sarr, Nico Jackson et l’inévitable Sadio Mané, ainsi qu’Edouard Mendy dans les cages. Le Parisien Ibrahim Mbaye démarrait sur le banc. Au final, non sans-souffrir, la France s’est imposée sur le score de 3-1.

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Pas impressionnés ni tétanisés par l’enjeu, les finalistes de la dernière CAN mettaient du rythme d’entrée, et se frayaient des chemins vers la surface tricolore assez régulièrement. Mais les défenseurs tricolores veillaient au grain, attentifs. Côté tricolore, la machine mettait un peu de temps à se mettre en marche, et les joueurs offensifs étaient un peu maladroits. Il faut dire que le round d’observation commençait à s’éterniser, avec deux équipes globalement prudentes, se découvrant assez peu. C’est Nico Jackson qui allait signer la première grosse occasion du match, juste avant le cooling break. Sur une transition rapide après un ballon perdu par Mbappé, le joueur de Chelsea tenait bien face à Upamecano, entrait dans la surface et décochait une frappe qui s’écrasait sur le poteau droit de Maignan (25e). Les Bleus n’y étaient pas, que ce soit avec ou sans ballon. Aucune des stars du secteur offensif français ne parvenait à tirer son épingle du jeu, face à un Sénégal bien organisé, et seuls les joueurs au profil défensif comme Upamecano brillaient.

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Du mieux en deuxième période

Les hommes de Didier Deschamps ne foulaient pratiquement pas la pelouse adverse, alors que le Sénégal, en transition, parvenait au moins à s’approcher de celle des Bleus, à l’image de la frappe de Sadio Mané captée sans trop de soucis par Maignan (40e). Juste avant la pause, les Sénégalais étaient encore tout proches de faire trembler les filets. Sur un ballon en retrait de Sadio Mané, Ismaïla Sarr prenait le meilleur sur les défenseurs tricolores mais reprenait un peu en catastrophe et sa frappe passait au-dessus de la barre (45e+5). C’est donc sur un triste 0-0 - d’un point de vue français en tout cas - que les 22 acteurs de la rencontre rentraient aux vestiaires. Clairement, les Bleus décevaient, avec énormément de déchet dans le jeu, une animation offensif morne et des individualités loin d’être au niveau. Les Français n’avaient d’ailleurs tiré qu’une fois au but en première période. Au retour des vestiaires, Désiré Doué s’offrait une première semi-opportunité, avec une frappe de l’extérieur de la surface, passée loin du cadre (47e). Les Bleus commençaient à être un peu plus tranchants devant, et, sur un service de Jules Koundé, Michael Olise butait sur Edouard Mendy (53e).

Les espaces commençaient à s’ouvrir un peu dans l’arrière-garde sénégalaise, et Mendy était encore décisif, cette fois face à Mbappé (57e). Le Madrilène était d’ailleurs à l’origine d’une petite polémique, avec un penalty non sifflé suite à une intervention de Mané sur lui à l’heure de jeu. Après un caviar d’Olise, le joueur du Real Madrid, seul face à Mendy, manquait son contrôle (64e)… Les Tricolores commençaient enfin à s’offrir des situations dangereuses, avec un Olise repassé dans l’axe et bien plus dangereux que lors du premier round. Sur un nouveau caviar du Bavarois, Mbappé était trouvé dans la surface et, en pivotant, il enchaînait sur un joli plat du pied pour enfin inscrire le premier but du match (1-0, 66e). Pas rassasiés, les Bleus continuaient d’attaquer et Doué voyait Mendy sortir sa frappe vicieuse (74e). En face, le Sénégal était bien moins dangereux, et la France dominait largement. A noter que Didier Deschamps, à dix minutes de la fin, n’avait réalisé aucun changement jusqu’à l’entrée en jeu de Barcola. Le Parisien n’allait d’ailleurs pas tarder à frapper. Parti dans le dos de la défense, profitant d’un bon ballon de Rabiot, l’ancien de l’OL piquait parfaitement le ballon devant Mendy pour faire le break (2-0, 82e). Sur une tentative de Mbappé dans la surface, le portier sénégalais se jetait bien pour capter le cuir (85e). Le Ségénal aura tout de même sauvé l’honneur… Dans le temps additionnel, Ibrahim Mbaye mystifiait Theo Hernandez et fusillait un Maignan qui aurait pu mieux faire sur le coup (2-1, 90e+5). Une joie et des espoirs d’égalisation de très courte durée puisque sur l’engagement, Mbappé catapultait un missile sous la barre (3-1, 90e+6) pour éviter toute frayeur. A noter que Tchouameni a été à deux doigts de marquer contre son camp dans le bout du bout du temps additionnel. Si le contenu n’a pas forcément été exceptionnel, en première période notamment, la France commence sur une bonne note. Prochain rendez-vous lundi face à l’Irak (23h) pour les Bleus.

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L’homme du match : Kylian Mbappé (8) : deux mauvais contrôles qui ont annihilé une potentielle action de but, et une conduite de balle trop longue qui a abouti au poteau du Sénégal, voilà le résumé de sa piètre première période. Libéré après la pause, il a enchaîné les situations, d’abord frustré par Edouard Mendy puis enfin buteur sur un caviar d’Olise (66e). Juste avant, il avait été privé d’un penalty suite à une accélération dévastatrice côté droit. Il a attendu la 96e minute pour la cerise sur le gâteau, une frappe magistrale de 25 mètres dans la lucarne de Mendy. Un doublé qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Olivier Giroud. Une deuxième période de très haut niveau, qui le lance parfaitement dans la compétition qu’il aime tant.

France :

- Maignan (5) : le tir de Jackson sur le poteau a la malchance de rebondir sur son pied, mais il a la chance de ne pas rentrer dans le but… Plutôt tranquille malgré tout, et c’est son jeu au pied qu’on a pu observer, avec principalement du bon, malgré quelques petites frayeurs. Bien aidé par l’inefficacité des attaquants sénégalais qui n’ont pas cadré sur les reprises à bout portant, juqu’à la frappe victorieuse de Mbaye.

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- Koundé (4) : son premier ballon a donné le ton. 20E seconde de jeu, pas pressé, il panique et envoie un dégagement raté dans les pieds adverses. Derrière, un festival d’approximations, aucune confiance dégagée, rarement dans le bon tempo, et peu rassurant défensivement. Une première période catastrophique qui méritait un 2, une deuxième bien meilleure, marquée par une récupération haute qui a offert la première occasion française du match. Alors, ce n’est pas suffisant pour rassurer, mais pour retrouver la confiance, il devra s’appuyer sur sa seconde mi-temps.

- Upamecano (7) : le seul qui a suscité un peu d’enthousiasme chez les Bleus en première période grâce à sa domination éclatante dans les duels. Il a colmaté les trous sur le côté droit en intervenant à bon escient et a multiplié les interventions tranchantes. Impeccable de bout en bout, il n’a même pas créé sa petite frayeur habituelle.

- Saliba (6) : un peu moins dominant que son partenaire en charnière, il a quand même assuré sur quelques situations chaudes. Cela dit, il était un poil en retard sur plusieurs duels et s’est fait bouger dans le domaine aérien. La conséquence de son mal de dos toujours présent ? Plus tranchant après la pause, et très rassurant.

- T. Hernandez (4,5) : Ismaïla Sarr s’est montré dangereux en première période, alors forcément, il n’a pas bouclé correctement son couloir. Cependant, il a été l’un des rares à mettre du rythme dans ses prises de balle au cœur d’une pénible première période. Et il a haussé le curseur, comme ses coéquipiers, en seconde mi-temps, avec plus de présence à la récupération. Mais il se fait mystifier par Mbaye pour la réduction du score sénégalaise.

- Tchouameni (6) : il a peiné à impulser le rythme, alors qu’il venait chercher le ballon bas, près de sa défense. Par contre, il a mis de l’impact dans les duels, il a bousculé les milieux sénégalais en envoyant quelques tacles bien sentis. Solide tout au long du match.

- Rabiot (7,5) : le seul au niveau de l’enjeu et du défi physique tout au long d’un premier acte particulièrement éprouvant. Il a dynamisé comme il a pu, proposant sans cesse, portant le ballon face à l’inaction de ses partenaires offensifs. Et il ne s’est pas calmé après la pause, au contraire, il a continué de harceler le porteur, de servir ses partenaires offensifs dans le bon tempo. A l’image de son ouverture parfaite pour Barcola sur le deuxième but. Un vrai match de patron.

- Olise (7,5) : mais où était-il en première période ? Sa prestation étincelante contre l’Irlande du Nord paraissait bien loin, tant il semblait se cacher derrière Diouf. On attendait mieux, dans l’envie, dans la personnalité, qui se sont subitement réveillées après la pause. Une première action conclue par une frappe cadrée et sortie par Mendy, une passe parfaite pour Mbappé qui a perdu son duel, une autre magnifique vers le même Mbappé, un poil court. Un réveil tonitruant qui a abouti à une passe décisive pour le capitaine des Bleus, enfin (66e). D’un coup, on avait retrouvé le Michael Olise virevoltant, inspiré et illisible pour ses adversaires. Avec une dernière passe, qu’on peut difficilement qualifier de décisive, avant le deuxième but de Mbappé.

- Dembélé (3) : décevant mais mobile en première période, il était trop timoré balle au pied, handicapé aussi par le manque de mouvements autour de lui. Frustré aussi par quelques imprécisions techniques, il était maintenu sur le terrain par son sélectionneur, sans être présent sur les meilleures actions françaises. Comme si ce poste hybride de 10 qui permute et l’activité d’Olise l’empêchaient de donner sa pleine mesure. Comme en 2018 et 2022, son entrée dans le Mondial manque de tonus. Remplacé par Barcola à la 80e, qui, incroyable mais vrai, a marqué sur sa première action ! Lancé parfaitement par Rabiot, il a lâché un subtil piqué que les supporters parisiens n’avaient jamais vu jusque-là (2-0, 82e). Un beau débordement par la suite. Une entrée qui aura marqué les esprits.

- Doué (4) : un début de match compliqué, très compliqué, avec deux pertes de balle qui ont donné le ton. Jamais dans le rythme, il a montré son mauvais visage, celui d’un joueur empêtré dans des dribbles inutiles. Et défensivement, l’un de ses points forts, il s’est fait balader, Krépin Diatta se régalant à prendre l’intérieur sur chaque dribble ou presque. Il a lancé la révolte française après la pause avec une frappe dès la 47e, non cadrée. Une deuxième frappe, cadrée celle-ci à la 74e, après avoir enfin pris de la vitesse, et surtout plus d’impact physique. Passé à droite après l’entrée de Barcola. Remplacé par Cherki (87e), qui a plutôt montré ses défauts que ses qualités.

- Mbappé (8) : lire ci-dessus.

Sénégal :

- Mendy (6) : du haut de ses 34 ans, Édouard Mendy continue d’incarner l’expérience au sein de cette sélection sénégalaise. Habitué des grands rendez-vous avec les Lions de la Teranga, le portier était une nouvelle fois chargé de résister à l’impressionnante armada offensive française, considérée comme l’une des plus redoutables de la planète. Dans ses relances, le gardien d’Al-Ahli n’a pas cherché à prendre de risques inutiles, privilégiant régulièrement le jeu long vers Sadio Mané, comme à la 10e minute. Peu sollicité durant la première période, il est resté attentif dans ses interventions. Le portier a sauvé les siens pour son premier gros duel face à Olise (52e), repoussant son tir à bout portant en corner. Mendy a encore brillé face à Mbappé quelques minutes plus tard (56e). Toutefois, il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé (1-0, 65e), le Madrilène glissant le ballon sur sa droite. Toujours concentré, Mendy a encore sauvé le Sénégal face à Doué à la 73e avant d’encaisser le but du break à la 82e (2-0), puis un but lointain de Kylian Mbappé pour le 3-1. Un bon match de sa part malgré tout.

- Diouf (5,5) : confronté à Michael Olise sur son côté, le latéral sénégalais avait fort à faire face à l’un des joueurs les plus en forme du football européen. Le défenseur de West Ham a pourtant répondu présent, veillant à limiter les espaces laissés au Bavarois et à l’empêcher de repiquer sur son pied gauche. Très entreprenant, il s’est illustré par une superbe percée à la 9e minute, gagnant plusieurs dizaines de mètres balle au pied. Solide défensivement, il s’est également montré précieux dans ses projections, à l’image de cette magnifique ouverture en profondeur pour Nicolas Jackson, tout proche d’ouvrir le score. Une première période particulièrement intéressante. Cependant, son niveau a largement baissé d’un cran lors du second acte, trop souvent mis en difficulté par Michael Olise.

- Koulibaly (6) : préféré à Mamadou Sarr dans l’axe de la défense, Kalidou Koulibaly a apporté toute son expérience et son leadership à l’arrière-garde sénégalaise. Le capitaine des Lions s’est signalé par une intervention autoritaire face à Kylian Mbappé, qui se rapprochait dangereusement de la surface après un excellent ballon en profondeur (11e). Toujours bien placé, le défenseur d’Al-Hilal a toutefois eu une petite frayeur en fin de première mi-temps sur un centre tendu de Dembélé, dévié de justesse en corner sans finir au fond de ses propres filets (44e). L’ancien joueur de Chelsea a magnifiquement stoppé Kylian Mbappé à la 51e, frustrant encore le Français.

- Niakhaté (5) : associé à Kalidou Koulibaly dans l’axe de la défense, le joueur de l’Olympique Lyonnais avait pour mission d’apporter son impact physique et son agressivité dans les duels. Présent dans le combat, il a répondu aux attentes dans une première période où les Sénégalais ont dû multiplier les efforts pour contenir les nombreuses offensives françaises. Il a été intéressant dans ses relances en première période. Ensuite, le défenseur sénégalais aura été impérial dans les airs, mais n’aura rien pu faire face aux nombreux mouvements des attaquants français.

- Diatta (4,5) : installé dans son couloir droit, le Monégasque a dû gérer les accélérations et la qualité technique de Désiré Doué. Connu pour sa vitesse et son activité, il a livré une prestation sérieuse sur le plan défensif. Solide dans ses interventions, il s’est notamment illustré à la 22e minute en stoppant parfaitement une situation impliquant Kylian Mbappé sur son côté. Il a livré une première période appliquée. Il a eu un peu plus de mal en seconde mi-temps, souvent en retard sur les appels en profondeur de Désiré Doué et Kylian Mbappé. Diatta a aussi eu beaucoup de mal face à Barcola sur le dernier quart d’heure.

- I.Gueye (5) : positionné devant la défense, un cran derrière Pape Gueye et Lamine Camara, le vétéran d’Everton a encore affiché toute son intelligence de jeu. Dès la 6e minute, il a récupéré un ballon précieux face à Théo Hernandez, qui avait tenté de l’éliminer dans un petit espace. Très actif à la récupération, l’ancien du PSG s’est également imposé devant Désiré Doué à plusieurs reprises, particulièrement à la 18e minute. Son seul véritable accroc reste cette intervention trop engagée sur le jeune Parisien, qui a offert un coup franc dangereux aux Bleus, heureusement pour lui sans conséquence. Tout au long de la rencontre, il aura coupé les offensives françaises et multiplié les efforts. Remplacé par Pathé Ciss à la 88e.

- Camara (4) : dans un secteur de jeu particulièrement dense, le milieu de terrain de l’AS Monaco a souvent croisé la route d’Adrien Rabiot. Un peu plus en difficulté que ses partenaires du milieu durant les 45 premières minutes, il a parfois semblé en retard dans ses interventions. À l’image de la 30e minute, où il a commis une faute appuyée sur le Ballon d’Or 2025, il a eu du mal à imposer son rythme face à l’expérience française. Il a été remplacé par Habib Diarra à la 76e. L’entrant a été bien trop discret également.

- P.Gueye (5) : brillant avec Villarreal cette saison, Pape Gueye reste également le héros du sacre sénégalais à la CAN 2025, lui qui avait offert le titre aux siens grâce à son but en finale face au Maroc. Dans l’entrejeu, le milieu de terrain a connu une première période plus discrète. Opposé à Aurélien Tchouaméni dans un duel intense au cœur du jeu, il n’est pas toujours parvenu à prendre l’ascendant. Son activité défensive est néanmoins restée irréprochable, multipliant les courses et les efforts pour fermer les espaces. Il s’est toutefois mis en difficulté à la 39e minute en perdant un duel face à Adrien Rabiot, sans conséquence puisque le ballon a finalement terminé en touche. Pape Gueye n’aura pas vraiment réussi à peser sur la rencontre lors du second acte. Remplacé par Ndiaye à la 83e.

- Mané (4,5) : figure emblématique du football sénégalais, Sadio Mané occupait son poste habituel sur l’aile gauche avec pour principal adversaire Jules Koundé. L’ancien attaquant de Liverpool s’est rapidement mis en évidence en obtenant une faute importante dès les premières minutes de jeu, coupant une phase de possession française prometteuse (4e). Très impliqué dans les replis défensifs, il a néanmoins parfois souffert face à la solidité du défenseur du FC Barcelone, comme lors de son duel perdu à la 20e minute. Il a failli offrir un pénalty bête aux Bleus, en taclant dans sa surface Kylian Mbappé. Après utilisation de la VAR, l’arbitre n’a pas bronché (61e). Le joueur d’Al-Nassr n’aura jamais vraiment inquiété les Bleus aujourd’hui.

- I.Sarr (5,5) : auteur d’une saison exceptionnelle avec Crystal Palace, conclue avec 21 buts toutes compétitions confondues, Ismaïla Sarr a été l’un des Sénégalais les plus remuants de cette première période. Très tôt, il a semé la panique dans la défense française grâce à une percée solitaire conclue par un slalom dans la surface avant d’être repris par Upamecano (6e). Toujours à la recherche des espaces laissés par les montées de Théo Hernandez, il a régulièrement pris la profondeur, notamment à la 19e minute avant de manquer son centre. Son activité a été constante, mais le joueur de Crystal Palace a cruellement manqué de précision dans le dernier geste. Il s’est d’ailleurs procuré la plus grosse occasion sénégalaise juste avant la pause, mais a complètement manqué sa reprise alors qu’il semblait avoir fait le plus difficile. Sarr a eu du mal à exister en seconde mi-temps, bien mieux contenu par Hernandez : à l’image de son duel perdu à la 64e. Remplacé par Ibrahim Mbaye à la 76e. Le jeune joueur du PSG sera resté discret jusqu’à la 90+3e, où il a très bien trompé Mike Maignan d’une frappe limpide sur son couloir droit (2-1).

- Jackson (5) : malgré une saison moyenne en club dans l’ombre de Harry Kane, Nicolas Jackson conserve la confiance du sélectionneur sénégalais à la pointe de l’attaque. Face à la redoutable charnière Upamecano-Saliba, l’attaquant a longtemps dû batailler pour exister. Son pressing incessant a néanmoins perturbé les premières relances françaises, comme à la 17e minute lorsque Upamecano a été contraint de revenir vers Mike Maignan sous pression. L’avant-centre s’est surtout illustré sur une énorme occasion : parfaitement lancé par Diouf, il a pris la profondeur avant de voir sa tentative heurter le poteau après un duel avec son coéquipier du Bayern, Dayot Upamecano. Une alerte majeure pour les Bleus, qui a confirmé sa montée en puissance au fil de la première période. Il a cru égaliser quelques minutes après le but de Mbappé, mais son but a été refusé pour hors-jeu (68e). Remplacé par Dieng à la 83e.