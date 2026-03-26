Brésil - France : les Bleus s’enflamment pour leur attaque de folie

L’Équipe de France n’a rien gagné encore, mais ce succès de prestige face au Brésil a donné le sourire aux Bleus. Malgré un calendrier surchargé et les pépins de chacun, comme l’affaire du genou de Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps ont dû cravacher pour s’imposer 2 buts à 1, mais ils ont montré de belles choses. Le choix du sélectionneur d’aligner un quatuor offensif Mbappé-Olise-Dembélé-Ekitike avait renforcé l’intérêt à regarder cette affiche. Et ce soir, ces quatre-là ont marqué des points. Mbappé a marqué et son souci au genou semblait envolé. Dans son rôle d’électron libre, Olise nous a régalés de plusieurs gestes techniques et il a surtout été clinique sur le contre ayant amené le but du break inscrit par Ekitike. Le joueur de Liverpool a d’ailleurs marqué pas mal de points. Au-delà de son but, il a su se montrer disponible face au bloc compact brésilien et bon techniquement dans la conservation de balle. Enfin, Dembélé a sans doute été un peu plus discret, mais sa passe laser a été à l’origine de l’ouverture du score.

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Vous l’aurez compris, la composition tricolore était alléchante au coup d’envoi et elle n’a pas déçu. À l’issue du match, Mbappé refusait de s’enflammer après ce match amical, mais le capitaine des Bleus affichait une certaine satisfaction. « J’avais dit avant qu’il ne fallait pas tirer beaucoup d’enseignements, je ne vais pas faire l’hypocrite et dire que c’était la finale de la Coupe du monde. Mais on est dans une bonne dynamique, que ce soit offensivement, avec le ballon, on a beaucoup de mobilité, de déplacements, de créativité, on se crée pas mal de situations, on arrive à être un peu plus solides même si on prend ce but en fin de match. On avance, on avance, on est dans une bonne continuité pour nous préparer pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré au micro de TF1 avant d’être imité par Ibrahima Konaté.

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«On a fait une première période, je ne dirais pas exceptionnelle, mais une très bonne première période»

« C’est une très belle victoire. Dans la manière, on a fait une première période, je ne dirais pas exceptionnelle, mais une très bonne première période. Il y a eu de très belles combinaisons, on a fait du très bon jeu aujourd’hui, contre cette nation qu’est le Brésil. » Quelques instants plus tard, Deschamps s’est lui présenté au micro du diffuseur. Pas vraiment habitué à s’emballer médiatiquement, DD n’a pas boudé son plaisir pour autant. « Elle est belle parce que c’est le Brésil. La dernière, c’était il y a 11 ans, on avait pris une fessée. Il y avait un bel écart avec nous. Aujourd’hui, je ne vais pas dire que ça s’est inversé, mais sur la première période, puis en étant réduits à dix, ce qu’on a été capable de faire en maîtrise technique, dans la relation technique entre les milieux et les 4 offensifs, ce sont des choses intéressantes », a-t-il déclaré au micro de TF1, avant d’être relancé sur la bonne copie rendue par son quatuor offensif.

« Même si les joueurs se connaissent, il y a eu beaucoup de changements de poste sans que ça nuise à l’expression collective, face à une équipe du Brésil qui a été plutôt prudente, qui a essayé de nous faire mal sur attaques rapides. Kylian va très bien, c’était prévu qu’il joue une heure, comme Ousmane. Je discute avec eux pour ne pas prendre de risque. La relation technique existe, en y ajoutant Olise et Ekitike qui a mis un super but. C’est la confirmation qu’il y a de la qualité et une bonne relation technique entre les joueurs. » Dans trois jours, il y a fort à parier pour que Deschamps aligne une équipe largement remaniée contre la Colombie, mais ce quatuor offensif a sans doute de l’avenir !