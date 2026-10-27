Ballon d’Or : les dirigeants du Bayern Munich encensent Harry Kane après son sacre

Le Bayern Munich savoure le sacre de Harry Kane au Ballon d’Or 2026. Au lendemain de la victoire de son attaquant, le club bavarois a multiplié les réactions élogieuses par l’intermédiaire de ses dirigeants. Son président, Herbert Hainer, a salué une journée historique pour le Bayern : « C’est un jour de fierté pour le FC Bayern. Harry Kane sait tout faire : il marque des buts, encore des buts et toujours plus de buts. » Il a également souligné la place désormais occupée par l’Anglais dans l’histoire du club, aux côtés de Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Karl-Heinz Rummenigge. « Nous sommes fiers que ce sportif et cette personne exceptionnels fassent partie de la famille du FC Bayern », a-t-il ajouté.
Le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, a estimé que Kane « mérite amplement ce titre », rappelant qu’il enchaîne les records depuis plusieurs années et qu’il représente un modèle bien au-delà du terrain. De son côté, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a insisté sur la capacité de l’attaquant à assumer ses responsabilités sur le terrain comme dans le vestiaire : « Il prend ses responsabilités et c’est quelqu’un que les autres suivent, jour après jour. » Pour Eberl, cette récompense vient couronner l’ensemble de la carrière de l’Anglais et porte un message fort : « Il ne faut jamais abandonner. » Une pluie d’hommages qui souligne l’importance de ce premier Ballon d’Or pour Kane, mais aussi pour le football allemand.
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