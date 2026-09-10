Pourquoi l’OL est déjà dingue de sa recrue Keito Nakamura

Keito Nakamura est plus qu’un simple footballeur. Au Japon, il est un joueur très suivi. Sur Instagram, sa communauté regroupe un peu plus d’1,6 million de followers. Les médias nippons suivent aussi de très près l’actualité du natif d’Abiko. Ces derniers jours, ils ont multiplié les articles pour donner tous les détails de son transfert du Stade de Reims à l’Olympique Lyonnais. Une nouvelle qui a été officialisée le 3 septembre par les Lyonnais, qui ont accueilli le joueur né en 2000 en tant que joker comme l’autorise le règlement de la Ligue 1. Il s’est engagé pour 4 ans pour un montant fixé à 1M€ fixe, «auquel pourront s’ajouter des indemnités variables pouvant atteindre un montant maximum de 19M€, ainsi qu’un intéressement maximum de 12,5% sur une éventuelle plus-value future».

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Au pays, la presse a réagi à cette signature. «Keito Nakamura rejoint le prestigieux club de l’Olympique Lyonnais», a écrit Nikkan Sports. De son côté, Tokyo Sports a commenté : «Lyon, un club puissant de la première division française, a annoncé le 2 septembre qu’il avait acquis l’attaquant de l’équipe nationale japonaise Keito Nakamura (26) du Stade de Reims. Lyon est une équipe redoutable, sept fois championne de France et engagée en Ligue Europa cette saison. Nakamura devrait mener l’équipe vers de nouveaux sommets.» Sports Nippon estime aussi que Nakamura franchit une nouvelle étape de sa carrière en rejoignant Lyon, lui qui est passé par le Gamba Osaka, Twente, Saint-Trond, le FC Juniors OÖ, LASK et enfin Reims.

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Le Japon s’est mis au régime Keito

«Lyon est un club de renom qui a remporté le championnat sept fois de suite et qui a terminé quatrième la saison dernière, se qualifiant ainsi pour la Ligue Europa. Cet été, le club a perdu des joueurs clés et a constitué une liste de nouveaux attaquants, parmi lesquels Nakamura a attiré leur attention.» Il a aussi attiré l’attention des médias japonais qui ne ratent pas une miette le concernant. Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle pour l’OL, qui compte dans ses rangs un joueur populaire. Cela peut permettre aux Gones d’attirer un nouveau public au Japon et plus globalement en Asie. C’est aussi une bonne nouvelle pour le merchandising et éventuellement la billetterie. Mais si l’OL l’a recruté, ce n’est pas pour ça.

En effet, il possède une solide expérience, avec 270 rencontres disputées en club et en sélection. Il est également un élément polyvalent. Il peut évoluer sur l’aile gauche. Mais il est aussi capable d’évoluer à d’autres positions en attaque. Ce qui ne sera pas du luxe pour Paulo Fonseca, qui pourra aussi compter sur sa vitesse, sa percussion, ses qualités de finition ou encore sa capacité à être décisif dans les derniers gestes. Cela sera peut-être le cas samedi face au Paris FC. Le Japonais pourrait jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs, lui qui n’était pas encore qualifié le week-end dernier face à Auxerre (victoire 3-1). Ce qui est sûr, c’est qu’il va avoir un rôle important à jouer chez les Gones, qui ont misé sur lui pour compenser la perte de Malick Fofana.

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Le Japonais a été très courtisé cet été

Après une année en Ligue 2 à Reims, qui avait préféré le garder en 2025 malgré des offres importantes de Villarreal et de Besiktas (18 M€), il a terminé avec un bilan de 14 buts et 3 assists en 32 apparitions, dont 29 en tant que titulaire. Cela a attiré l’attention de plusieurs clubs cet été 2026, dont l’OM venu assez tôt en début de mercato selon nos informations. Mais les Phocéens, freinés par leurs soucis financiers, ont dû lâcher l’affaire. Auteur de sorties intéressantes avec le Japon lors du Mondial, l’international aux 11 buts en 29 capes a aussi tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs anglais nous a-t-on fait savoir. Hull City, Bournemouth et Everton s’étaient positionnés. Mais Nakamura, qui a privilégié un projet avec une équipe qui joue le haut de tableau et qui évolue en Coupe d’Europe, a finalement penché pour l’OL, arrivé lors des 10 derniers jours du mercato.

Les Lyonnais lui ont exposé leur projet tout en lui faisant savoir qu’il était la priorité pour remplacer Fofana. Tout cela l’a convaincu, lui qui avait déjà été approché par les Gones il y a quelques saisons. Paulo Fonseca connaît aussi très bien le joueur, qu’il avait repéré quand il officiait au LOSC. Le Japonais, qui évoluait à LASK à l’époque, avait finalement décidé de rejoindre Reims. Quelques années après ces rendez-vous manqués, tout ce petit monde se retrouve à Lyon. L’ailier gauche, qui est un garçon toujours souriant, bien élevé et un top joueur qui a de grandes ambitions, est très content entre Rhône et Saône nous a fait savoir son entourage. Il trouve les installations également excellentes et il a hâte de jouer avec ses nouveaux coéquipiers qui l’apprécient déjà. En conférence de presse, sa première à l’OL, il a livré ses impressions après une semaine à Lyon.

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Une recrue déjà adoptée

«C’est un honneur d’être le premier japonais à jouer dans ce club. Depuis mon enfance, je connais le club et j’aimais beaucoup l’époque de Juninho. Je connais ce club depuis très longtemps (…) J’ai fait une saison entière l’année dernière en Ligue 2, mon objectif était de jouer au niveau supérieur. La semaine est passée très vite. Au début, j’étais un peu tendu mais mes coéquipiers ont été très gentils avec moi. Aujourd’hui, je me sens bien (…) Cette semaine, pendant et après les entraînements, j’ai travaillé tactiquement avec le coach et les membres du staff, avec de la vidéo notamment.» Il a aussi travaillé physiquement. «Effectivement, mon dernier match remontait à celui face au Brésil (29 juin) et je suis ensuite revenu en France, à Reims, pour m’entraîner. Aujourd’hui, je me sens bien. Je confirme ce qu’à dit le coach, je suis un joueur collectif mais j’aime aussi les un contre un et espère pouvoir le montrer.» Ses fans au pays n’attendent que ça.

«Depuis que je suis ici, je reçois plein de messages du Japon, et l’engouement est important. Le fait d’être dans ce club, qui pour moi fait partie du top 3 français, est un plaisir et j’ai hâte de pouvoir jouer avec ce maillot.» Il aura certainement l’occasion de le faire samedi. La balle est dans le camp de Paulo Fonseca, qui est toujours fou de ce joueur. «Keito Nakamura est prêt. J’aime la semaine de travail qu’a effectuée Keito Nakamura et il est prêt pour jouer. Ce sera ma décision ensuite pour le match de ce week-end, mais il s’est bien entraîné. Il est arrivé très bien physiquement et j’aime beaucoup ce qu’il fait à l’entraînement. Il a besoin de temps pour s’adapter à l’équipe, mais il est intelligent et comprend notre manière de jouer. Keito est un joueur collectif et très différent de Malick Fofana. On peut plus l’associer et il est un joueur de dernière décision, qui tire bien et qui a une bonne finition. Je pense que j’ai plus de joueurs qui finissent bien que la saison dernière. Nous avons plus de solutions offensives.» L’une d’elles se nomme Nakamura.